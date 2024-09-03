四輪自行車成了歐洲都市送貨新景緻 TPK投資起步最早

歐洲各大都市開始出現用來載貨的四輪自行車，投入開發這種電動輔助自行車的業者也愈來愈多。宸鴻集團（3673）在英國投資的EAV公司是這領域的先驅，德國慕比亞（Mubea）則憑汽車零件供應商的實力後來居上，成為這領域的領導廠商。

四輪自行車通常可以承載 150公斤的貨幣，靠電動馬達和電池輔助，時速可達 25公里。由於被歸類為自行車，法規上的限制較為寬鬆。

英國金融時報引述麥肯錫歐洲未來移動中心合夥人Kersten Heineke 報導，歐洲每年對四輪自行車的需求不久少則數萬，多則數十萬輛。像優比速（UPS）和亞馬遜在內的大型物流公司即已訂購數百輛。

Heineke 指出，四輪自行車成本只有電動貨車四分之一，所需的充電站也較簡單。此外，有些社區禁止汽機車通行，但不禁止自行車。

英國新創配送公司 Fin Sustainable Logistics 創辦人 Rich Pleeth 列舉採用四輪自行車的好處，不僅可以進入交通管制的社區，也可口隨處停放，「可以想像貨車花在停車上的時間」。

但從Fin使用經驗來看，四輪自行車堅固耐用很重要，Fin後來向一家名為 Fernhay的製造商採購自行車，即是考量到四輪自行車的安全性以及可達250公斤的載重能力。

EAV 起步雖早，但面臨產品不耐用的狀況。最大股東宸鴻為此聘請了原為英國跑車製造商Aston Martin經理 Chris Temple 接任執行長來改良設計，改用合金金屬輪和更強的底盤來解決問題。

Heineke 指出，可靠性將決定這個產業的未來，「最終勝出的公司是可幾乎免維修的業者」。