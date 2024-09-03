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莫迪將訪新加坡 印度外交部：可望簽署多項MOU

中央社／ 新德里3日專電
印度總理莫迪。路透
印度總理莫迪。路透

印度外交部證實，總理莫迪（Narendra Modi）將於4日訪問新加坡，期間可能簽署數位化、技術、永續發展、健康、先進製造業等合作備忘錄（MOU），對雙邊貿易極具意義。

印度外交部負責東方事務的秘書長馬祖達爾（Jaideep Mazumdar）在臨時召開的特別記者會中表示，莫迪上一次訪問新加坡是在他擔任總理的第1個任期時，如今時隔近6年，他將在新加坡總理黃循財（Lawrence Wong）5月宣誓就職後不到半年的時間，再次造訪新加坡。

印度－新加坡部長級圓桌會議8月底舉行，雙方確定包括數位化、技術、永續發展、健康、先進製造業等面向合作備忘錄（MOU）的框架。預料莫迪這次訪問新加坡期間，雙方就會正式簽約。

馬祖達爾說：「我們的貿易和投資穩定成長，國防合作也深，文化和教育的交流亦不斷成長。」

馬祖達爾指出，新加坡是印度在東南亞國家協會（ASEAN）最大的貿易夥伴，莫迪這次訪問新加坡，對兩國間的貿易關係意義深遠。

他說：「（莫迪）這次訪問（新加坡），對於雙方貿易、投資具有重要意義，上一個財政年度，新加坡是印度外國直接投資（Foreign Direct Investment, FDI）的主要來源，金額高達117.7億美元（約新台幣3773億元）。新加坡也是印度第6大貿易夥伴，期待這次也能推動半導體方面的合作。」

馬祖達爾也說：「這次訪問，是強化印度與新加坡之間關係，並替未來合作奠定基礎的絕佳機會。」

2025年將是印度與新加坡建交60週年，也是兩國成為戰略夥伴關係的10週年。

莫迪此次前往新加坡前，會先於3日、4日訪問汶萊，尋求近一步加強雙邊在目前各領域的合作。

印度 新加坡 莫迪

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