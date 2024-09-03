金磚五國簽備忘錄 朝推動共同碳市場

金磚（BRICS）五國的中、俄、印度、巴西、南非簽署一份備忘錄，為金磚成員間建立共同碳市場計畫、目標的夥伴關係奠定基礎。

碳產業新聞網站Carbon Herald報導，俄國經發部長芮希尼科夫（Maxim Reshetnikov）強調金磚國家反對單邊綠色保護主義的統一立場。

芮希尼科夫說：「全體金磚成員都反對已開發國家遂行的單邊綠色保護主義措施，這類行徑傷害開發中國家的經濟與供應鏈。」

這份備忘錄是一份更廣泛氣候行動架構的附帶文件。氣候架構要處理減緩氣候變遷、提高適應性、資金、研究等多個面向，而這個架構本身又可視作更宏觀地緣政治景象的一環。金磚五國在明訂淨零排放實現的確切路徑時，將美、英和歐盟視為競爭對手。

報導認為從這點來看，金磚五國間的氣候行動架構意在反制可能讓開發中經濟體陷於不利的措施，例如現行的歐盟碳邊境調整機制（CBAM）及傳聞的英、美類似措施。

CBAM是歐盟對銷往當地的碳密集產品（如水泥、鋼鐵、鋁、肥料等），依製程碳排量，訂定進口商需申報並向歐盟採購相對應的CBAM憑證，產品才能進歐盟。非歐盟的生產商若提供產品在原產地已支付當地碳價相關費用的證明，可抵銷歐盟CBAM憑證的採購費用。

然而開發中國家認為，CBAM或許為歐盟企業帶來公平競爭環境，但單向制度設計實則將減碳成本轉嫁他國，片面設下「綠色貿易障礙」、對開發中國家不公。

金磚成員各自都在積極發展自家的碳市場。巴西設定2025年於COP30聯合國氣候峰會前，啟動國內碳市場的時程；印度準備敲定國內碳市場計畫，正組建一個指導委員會。而若從相關指標看，中國的碳市場被認為規模最大，也在今年8月初推出一些新的碳權方法學。

外界對金磚五國這份備忘錄其中一個問題，是5國之間的碳市場如何與巴黎氣候協定（ParisAgreement）第6條的倡議相互連結、協調。

巴黎協定第6條目的是建立全球碳市場體系，透過市場手段推動碳減排，意即若一國或企業自行減排的成本太高，可從其他國家或專案購買碳抵換額度抵消，既能加強各國透過市場機制合作提高減碳效率、降低成本，也能將財政資源引導到最有效的區域和項目。

金磚各國成員的原油產量目前佔全球的44%，也願意按七大工業國集團（G7）設定的期限，逐步大舉汰除化石燃料。