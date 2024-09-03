法國啟動25年來首座新蓋的核反應爐 延宕12年後終上路

法國開始啟動25年來首座新蓋的核反應爐，這比原定計畫晚了12年且期間屢屢遭遇挫敗，此時核能產業希望重振蓋更多新廠的計畫。

歐洲最大核電站機組的國營營運業者法國電力公司（EDF）2日晚間表示，在諾曼第海岸的Flamanville 3號反應爐的核連鎖反應會在午夜展開。

如果取得成功，這座核反應爐終將在年底前併入電網，屆時其發電量將達到總容量1.65 GW（1GW即10億瓦）的25%，足以為一座大型城市供電。這座核反應爐是法國的第57座，是法國電力公司希望在國內外開發的模型原型。在近幾十年來核能產業在全球遭遇訂單下滑、技術勞工離開產業後，這座反應爐是逆轉上述情勢的一個代表。

Flamanville 3號反應爐最終成本達到132億歐元（146億美元），是其最初預算的四倍多，而且比法國電力公司在中國大陸和芬蘭所興建的類似反應爐耗費更久時間，儘管後兩者的計畫也遭遇延宕。

法國電力公司表示，已從這座反應爐學到寶貴教訓，能協助該公司在未來營建時縮短時間。該公司已取得在英國蓋新核子反應爐的合約，同時努力要將其核能設計出口至別國。

儘管法國總統馬克宏推動計畫，要興建至少六座新的核子反應爐，但法國電力公司在國內仍面臨一連串障礙，包括該命令尚未正式形成、政治僵局、融資計畫等等。另外，在海外也面臨其他業者競爭，例如南韓同業。

儘管核能有助低碳排，但在1986年車諾比核災事件和2011年福島核災事件後，核能面臨不受信任的環境。