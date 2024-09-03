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巴西說對抗馬斯克為全球立下榜樣 「星鏈」成下一戰場

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
巴西總統魯拉表示，他們正為全世界其他國家立下對付馬斯克極右派意識形態的榜樣。路透
巴西總統魯拉表示，他們正為全世界其他國家立下對付馬斯克極右派意識形態的榜樣。路透

巴西馬斯克企業帝國之間的關係更加緊張，巴西電信主管機構揚言要制裁他的寬頻網路服務Starlink。巴西最高法院數小時前表決支持封禁馬斯克旗下的社交媒體平台X，巴西總統魯拉表示，他們正為全世界其他國家立下對付馬斯克極右派意識形態的榜樣。

魯拉支持最高法院法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）封禁X平台的決定。莫瑞斯認定X平台放任發布仇恨以及巴西電子投票系統造假的不實言論，破壞了巴西民主。

魯拉在美國CNN巴西頻道周一播出的訪問中說：「巴西司法機關可能已向全世界發出一個重要訊息，不必因為馬斯克富有就得容忍他的極右派意識形態。」

針對法官凍結Starlink銀行帳戶以支付 X 所欠罰款，馬斯克在X上發文表示，他將尋求對應扣押巴西資產，但並未說明具體方法。

Starlink 拒絕配合法官要求所有網際網路服務商封鎖 X平台上網的命令，如今再度成為巴西當局的眼中釘。

巴西電信監管機關Anatel一位官員表示，對Starlink拒不配合的制裁，可能包括撤銷在巴西的營運許可。

Anatel官員 Artur Coimbra 告訴路透，主管機關正在檢查所有巴西電信業者，以確保他們已經封鎖X平台。他說，Starlink是唯一告知Anatel不會配合法官裁決的公司。

Anatel周一表示，Starlink告知Anatel，只有在該公司帳戶解除凍結後才會配合法院命令。

里奇蒙大學法學教授Carl Tobias認為，巴西最高法院對馬斯克採取強硬立場是正確的，這表示法院並不屈服於壓力，即使壓力來自全球赫赫有名的億萬富豪。他說，投資人應該以正面態度看待此事。

Starlink X 巴西 電信業 馬斯克 魯拉

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