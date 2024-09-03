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憂超級細菌擴散 投資團體呼籲食物供應鏈減用抗生素

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
投資團體擔憂濫用抗生素導致超級細菌擴散，不但危害人類健康，也衝擊經濟穩定，呼籲食物供應鏈減用抗生素。美聯社
投資團體擔憂濫用抗生素導致超級細菌擴散，不但危害人類健康，也衝擊經濟穩定，呼籲食物供應鏈減用抗生素。美聯社

代表資產合計超過13兆美元的投資者敦促政策制定者，透過降低食品供應鏈中抗生素濫用的情況，來協助抑制具有抗藥性的「超級細菌」傳播。

英國金融時報報導，在本月召開聯合國大會第二次抗微生物抗藥性（AMR）高級會議之前，包括Legal & General投資管理公司和澳洲退休基金Hesta在內約80方的投資者或投資者代表，呼籲在人類、動物和農業上減少使用抗生素。

這些投資者表示，「不只是為了健康的必要性，在經濟上也是必要的。」根據世衛組織（WHO），對現有抗生素的耐藥性預料在2050年前導致1,000萬人喪生，等同是癌症死亡總數。

周二發動呼籲的AMR投資者行動（Investor Action on AMR）表示，與抗微生物抗藥性相關的全球成本到2050年可能達到100兆美元，導致全球國內生產毛額（GDP）減損3.8個百分點。

該組織表示，投資人「日益擔心抗微生物抗藥性的負面影響將衝擊全球金融市場、經濟穩定性與長期價值創造」，有必要進行「全球共同合作、持續提供資金與創新解決辦法」來處理超級細菌的擴散。

英國抗生素抗藥性問題特使戴維斯（Dame Sally Davies）向英國金融時報形容這是「存在的系統性風險」，類似氣候變遷帶來的挑戰，「政府的政策只能帶你到目前為止…投資人和消費者有更強大的力量」。戴維斯在2020年協助成立IAAMR。

投資人團體近年來施壓麥當勞等速食業者與荷美爾食品（Hormel Foods）等肉類製造業者限制供應鏈中的抗生素使用。

戴維斯表示，減少使用抗生素的公司必須尋找其他方法來降低感染風險，而糧食和農業集團則必須減少使用動物生長激素。

致力於警戒集約農業風險、共同成立IAAMR倡議的投資人網絡組織FAIRR主席寇勒表示，從製藥集團到肉類生產商，企業利用了「寬鬆的法規，允許常態在動物身上使用抗生素，在動物福祉上便宜行事，同時削弱人類使用抗生素的有效性」。他說，光在美國，估計80%的抗生素是用在牲畜而非人類，「投資人認清抗微生物抗藥性不但威脅到人類和地球的健康，也威脅到仰賴依靠投資收益退休者的財務福祉。」

動物 投資人 抗生素 超級細菌

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