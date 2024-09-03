快訊

12強賽／網傳MLB放行40人名單 棒協：機率不高、尚未收到通知

銀行不動產授信水位滿…民眾借不到房貸？立委郭國文提1解方

平均每10人就有7人有大腸瘜肉 遠離瘜肉癌化三餐可以這樣吃

南韓通膨放緩…接下來看房價走勢 最快可能下月降息

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓央行最快可能下月降息。路透
南韓央行最快可能下月降息。路透

南韓通膨放緩超出央行預期目標，這給貨幣政策轉向開啟大門，如果房價也有放緩跡象，最快可能下月降息

南韓統計局周二公布，8月消費者物價的年增率為2%，低於7月的2.6%。彭博訪調經濟學家先前預測2.1%。物價成長減速有點兒被放大，因為去年此時能源成本上升，導致物價飆漲。扣除食品和能源外的核心CPI是2.1%，結束了三個月來維持不變的態勢，達到2021年底以來最低。

南韓央行近年致力於控制因疫情期間刺激措施而推升的物價。2023年年初以來，央行直將關鍵利率維持在3.5%的限制性利率。

官方的通膨目標是2%。自2022年夏季通膨達到高峰以來，物價降溫已取得穩定進展，目前央行的七名理事裡有四名對年底前降息持開放態度，央行總裁李昌鏞尚未透露他的看法。許多經濟學家預計，只要房價成長放緩，緩和對家庭債務的疑慮，南韓央行會在下次10月11日利率會議時宣布降息。

Meritz Securities駐首爾首席經濟學家Stephen Lee表示，通膨率降至2%對於支持南韓央行10月降息「當然有幫助。但南韓央行的重點已轉移到金融穩定性，關鍵變數是家庭債務與房地產價格的升幅減緩」。

央行在一份聲明中表示，沒有意外供應衝擊的話，通膨預計將在一段時間內持穩於目前速度。但未就其政策軌跡或房屋價格發表評論。

由於物價大致符合央行預測，決策者日益關注首爾的房價。首爾房價快速飆升，令人擔心家庭將承擔更多的負債，並出現金融失衡。

政府官員設法抑制房價，承諾增加房屋供應並收緊貸款規定。8月，首爾公寓購買量幾個月來首見下降，售價持續下滑。

KB Securities經濟學家Gweon Heejin 表示：「南韓央行對於金融平衡的態度很嚴謹，而且將持續如此。」由於8月的物價成長放緩因與去年同期比較而被誇大，她因此認為南韓央行下月仍將維持政策穩定，11月才轉向降息。

民間支出疲弱，加上建築業信貸風險揮之不去，增加了央行在今年降息的理由。同時，美國聯準會會在本月降息的可能性愈來愈大，南韓央行有可能跟進。

南韓 房市 通膨 降息

延伸閱讀

美國經濟穩健而通膨放緩 全球股市大抵延續漲勢

市場持穩 投資級債、非投資等級債續淨流入

元大 ETF 00751B 第3季預估配息0.46元 9月18日除息

降息循環即將啟動 布局投等債ETF掌握多頭行情

相關新聞

全球首例！空巴A350客機「引擎零件故障」 國泰航空：取消24趟航班

國泰航空一架由香港飛往瑞士蘇黎世的空中巴士A350客機，2日凌晨起飛後不久，就疑似發生引擎起火事故，機師選擇折返，所幸一...

「引擎零件故障」國泰48架空巴A350客機全面檢修 勞斯萊斯股價重挫

香港國泰航空周一（2日）表示，被迫取消一些航班，由於一個零件在飛行中發生故障，已經開始檢查所有空巴A350客機。消息導致...

X平台在巴西遭停運…總統魯拉：世界沒有義務忍受馬斯克的囂張

巴西聯邦最高法院第一小組今天一致確認，大法官莫瑞斯下令X平台（前身為Twitter）停止在巴西營運的決定，巴西總統魯拉稱...

史上首見 福斯汽車考慮關閉德國營運不佳的工廠

福斯汽車（VW）考慮在德國關閉工廠，這將是該公司成立87年以來破天荒的決定，不僅可能引發工會反彈，也暴露歐洲汽車產業的深...

巴西說對抗馬斯克為全球立下榜樣 「星鏈」成下一戰場

巴西和馬斯克企業帝國之間的關係更加緊張，巴西電信主管機構揚言要制裁他的寬頻網路服務Starlink。巴西最高法院數小時前...

憂超級細菌擴散 投資團體呼籲食物供應鏈減用抗生素

代表資產合計超過13兆美元的投資者敦促政策制定者，透過降低食品供應鏈中抗生素濫用的情況，來協助抑制具有抗藥性的「超級細菌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。