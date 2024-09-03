南韓通膨放緩…接下來看房價走勢 最快可能下月降息

南韓通膨放緩超出央行預期目標，這給貨幣政策轉向開啟大門，如果房價也有放緩跡象，最快可能下月降息。

南韓統計局周二公布，8月消費者物價的年增率為2%，低於7月的2.6%。彭博訪調經濟學家先前預測2.1%。物價成長減速有點兒被放大，因為去年此時能源成本上升，導致物價飆漲。扣除食品和能源外的核心CPI是2.1%，結束了三個月來維持不變的態勢，達到2021年底以來最低。

南韓央行近年致力於控制因疫情期間刺激措施而推升的物價。2023年年初以來，央行直將關鍵利率維持在3.5%的限制性利率。

官方的通膨目標是2%。自2022年夏季通膨達到高峰以來，物價降溫已取得穩定進展，目前央行的七名理事裡有四名對年底前降息持開放態度，央行總裁李昌鏞尚未透露他的看法。許多經濟學家預計，只要房價成長放緩，緩和對家庭債務的疑慮，南韓央行會在下次10月11日利率會議時宣布降息。

Meritz Securities駐首爾首席經濟學家Stephen Lee表示，通膨率降至2%對於支持南韓央行10月降息「當然有幫助。但南韓央行的重點已轉移到金融穩定性，關鍵變數是家庭債務與房地產價格的升幅減緩」。

央行在一份聲明中表示，沒有意外供應衝擊的話，通膨預計將在一段時間內持穩於目前速度。但未就其政策軌跡或房屋價格發表評論。

由於物價大致符合央行預測，決策者日益關注首爾的房價。首爾房價快速飆升，令人擔心家庭將承擔更多的負債，並出現金融失衡。

政府官員設法抑制房價，承諾增加房屋供應並收緊貸款規定。8月，首爾公寓購買量幾個月來首見下降，售價持續下滑。

KB Securities經濟學家Gweon Heejin 表示：「南韓央行對於金融平衡的態度很嚴謹，而且將持續如此。」由於8月的物價成長放緩因與去年同期比較而被誇大，她因此認為南韓央行下月仍將維持政策穩定，11月才轉向降息。

民間支出疲弱，加上建築業信貸風險揮之不去，增加了央行在今年降息的理由。同時，美國聯準會會在本月降息的可能性愈來愈大，南韓央行有可能跟進。