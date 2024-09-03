全球首例！空巴A350客機「引擎零件故障」 國泰航空：取消24趟航班

國泰航空一架由香港飛往瑞士蘇黎世的空中巴士A350客機，2日凌晨起飛後不久，就疑似發生引擎起火事故，機師選擇折返，所幸一切平安無事。航空公司檢查發現，引擎的某零件確認故障，創全球首例，國泰航空也將全面檢查旗下48架A350客機，為此有多個航班需作出調動。

國泰航空CX383航班於2日凌晨0時07分從香港國際機場（HKG）起飛往瑞士蘇黎世機場（ZRH），由A350-1000客機執飛。未料，在起飛不久後，機師發現有警示燈亮起，懷疑為引擎起火，緊急「途中放油」返航香港，也於凌晨1時40分安全降落。

國泰航空2日晚間發聲明指出，經檢查該架A350客機後，發現事故原因為引擎零件故障，且該零件故障為「全球首例」，在全面檢查旗下48架A350客機後，發現多個相同的引擎零件需要更換，已經向海外進行採購協助維修，由於部分航機需停飛數天維修，因此截至3日止，已取消24趟來回航班。

目前尚不清引擎零件具體問題，該引擎是由英國引擎供應商勞斯萊斯所製。勞斯萊斯在一份聲明中表示，「致力於與該航空公司、飛機製造商和相關當局密切合作以支援他們對這一事件的調查。」

歐盟航空安全局在聲明中表示，已獲悉國泰A350客機事件，並與空巴和勞斯萊斯取得聯繫。監管機構證實正在進行正式調查。

歐盟航空安全局發言人說：「我們將密切關注技術調查所獲得的任何資訊，並根據需要決定採取任何全機隊層面的行動。」