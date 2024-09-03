特斯拉上海廠出貨連二月成長 大陸舊換新措施帶來提振

特斯拉（Tesla）上海廠連續兩個月出貨成長，因為中國大陸政府將鼓勵車主將舊車汰換為電動車的補貼提高至兩倍。

根據中國乘用車信息聯席會（簡稱乘聯會）周一發布的初步數據，特斯拉8月Model 3轎車和Model Y 運動休旅車（SUV） 出貨量為86,697輛，較去年同期成長約3%，展現上海廠在上半年放緩後出現若干成長動力。

乘聯會在微信發文表示，7月底政府補貼標準提高一倍至2萬元後，中國大陸純電動車市場大受振作，以入門級純電動車和複合式電動車受益最大。

大陸新能源乘用車廠商上個月躉售銷量預估為105萬輛，較去年同期成長32%。8月純電動車銷量有望再次超過傳統汽油車，7月首度出現這一情況。