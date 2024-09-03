「引擎零件故障」國泰48架空巴A350客機全面檢修 勞斯萊斯股價重挫

香港國泰航空周一（2日）表示，被迫取消一些航班，由於一個零件在飛行中發生故障，已經開始檢查所有空巴A350客機。消息導致英國引擎供應商勞斯萊斯（Rolls-Royce）股價收盤重挫6.5%。

國泰航空表示，周一一架前往蘇黎世的A350飛機折返香港，經檢查發現引擎零組件故障。國泰航空在聲明中表示，隨後對該機隊的檢查發現了「若干相同的引擎零組件需要更換」。

國泰航空表示，對所有48架A350客機的徹查意味著部分飛機需停飛數天，因此航班亦需調動。該公司表示截至周二已取消24班往返航班。

國泰航空沒有具體說明在引擎方面發現的問題。勞斯萊斯在一份聲明中表示其「致力於與該航空公司、飛機製造商和相關當局密切合作以支援他們對這一事件的調查」；飛機製造商空中巴士則將置評請求轉向了引擎製造商和航空公司。

路透引述一位知情人士說法報導，該事件涉及一個燃料噴嘴的問題，也就是引導燃料進入引擎的零組件。專家表示，這類問題少見，但除非存在更嚴重的缺陷，否則通常比渦輪葉片等主要旋轉零件的故障引發的警報要少。然而，任何進一步的檢查都可能對航空公司造成干擾。

勞斯萊斯在倫敦市場交易股價一度重挫8.2%，為兩年來最大跌幅，收盤下跌6.5%，報每股464.30英鎊。

雖然目前尚不清楚可能發生故障的原因，但投資人近年來審慎留意引擎成為航空業的破壞性力量。舉例來說，由普惠（Pratt & Whitney）供應引擎的空巴 A320neo客機遭遇故障，造成匈牙利廉航維茲航空（Wizz Air ）、印度的靛藍航空（IndiGo ）與德國漢莎航空的一些主力機隊暫時停飛。

國泰航空停飛航班所涉及的勞斯萊斯製引擎名為XWB-97，一直受阿聯酋航空（Emirates）總裁克拉克嚴厲批評的，他稱之為有缺陷的動力裝置。

勞斯萊斯近期致力於一套密集計畫來改善一系列引擎產品，這些產品為A350、較舊款的A330neo和波音787夢幻客機等長程飛機提供動力。

歐盟航空安全局在聲明中表示，已獲悉國泰A350客機事件，並與空巴和勞斯萊斯取得聯繫。監管機構證實正在進行正式調查。

歐盟航空安全局發言人說：「我們將密切關注技術調查所獲得的任何資訊，並根據需要決定採取任何全機隊層面的行動。」