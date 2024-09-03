史上首見 福斯汽車考慮關閉德國營運不佳的工廠

福斯汽車（VW）考慮在德國關閉工廠，這將是該公司成立87年以來破天荒的決定，不僅可能引發工會反彈，也暴露歐洲汽車產業的深層困境。

這家德國汽車製造巨人多年來忽視產能過剩和競爭力下降問題，如今這個決定行動可能引發整個產業的全盤檢討。理由十分明顯：歐洲在電動車領域競爭不過中國大陸對手及特斯拉（Tesla）。

福斯周一發布新聞稿說，考慮的措施還包括設法結束原本提供員工就業保障30年的協議。福斯旗下以福斯為名表現不佳的乘用車品牌，將列為調整的主要對象。福斯品牌在向電動車轉型不順以及消費者支出減少的情況下，利潤受到擠壓。

福斯汽車執行長Oliver Blume發布新聞稿說，「經濟環境變得更加艱難，新進者進入歐洲，」「德國身為企業營運所在地，在競爭力方面正節節落後。」

在物流、能源和勞工成本上升的情況下，福斯想要提升獲利更加困難。福斯自身品牌利潤上半年降至2.3%，比去年同期3.8%更低。此外，福斯在最大市場中國大陸也喪失動力，電動車系列遠遠落後對手，而售價更低廉的大陸電動車則源源進軍歐洲市場。

福斯汽車在全球擁有約65萬名員工，其中近30萬人在德國。福斯監事會有半數是勞工代表，而持有該公司20%股份的德國下薩克森邦通常和工會站在一邊。

花旗集團汽車分析師 Harald Hendrikse說：「福斯汽車意識到情勢的嚴峻。目前所處的世界在地緣政治上充滿挑戰，歐洲並未贏得這場爭戰。」

據Just Auto估計，歐洲汽車銷售量仍比疫情前低近1/5，連同福斯汽車、Stellantis 和雷諾（Renault ）在內超過30家工廠在虧損的狀態下營運，包括福斯位於沃爾夫斯堡本部也是歐洲最大的工廠。

AIR Capital分析師 Pierre-Olivier Essig說：「如果連福斯都考慮在德國關閉工廠，這表示情勢極其嚴峻，這種情況非常堪憂。」

德國和瑞典在內多國減少或取消補貼後，歐洲在電動車轉型出現減緩，比亞迪和上汽旗下的MG在內的大陸品牌趁勢取而代之。