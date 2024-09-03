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X平台在巴西遭停運…總統魯拉：世界沒有義務忍受馬斯克的囂張

中央社／ 聖保羅2日專電
巴西總統魯拉。新華社
巴西總統魯拉。新華社

巴西聯邦最高法院第一小組今天一致確認，大法官莫瑞斯下令X平台（前身為Twitter）停止在巴西營運的決定，巴西總統魯拉稱，世界沒有義務忍受馬斯克的囂張。

莫瑞斯（Alexandre de Moraes）8月30日下令X平台停止在巴西營運，原因是美國億萬富翁馬斯克（ElonMusk）未能奉令在巴西為旗下X公司任命新的法律代表。莫瑞斯的理解今天得到最高法院第一小組其他4位大法官的支持。

莫瑞斯在裁決中指出，X公司明確選擇，無視巴西司法裁決並關閉巴西子公司，以逃避法律制度和司法機構的裁決。

巴西最高法院停止X平台在巴西營運的裁決得到巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）的讚賞，稱世界沒有義務僅僅因為馬斯克富有而被迫忍受他的政治干預和囂張跋扈，巴西司法機構的裁決可為其他同樣遭受社群媒體假新聞傳播之苦的國家樹立榜樣。

馬斯克8月17日聲稱莫瑞斯威脅X公司的巴西法律代表，迫令按法律命令刪除平台上某些內容，決定關閉巴西代表處，並解雇所有員工。

8月28日，莫瑞斯限令馬斯克於24小時內任命公司在巴西的新法律代表，否則面臨停運。

8月29日限期屆滿後，X發文表示不會遵守莫瑞斯的裁決，正在等待巴西司法機構封殺該平台，強調「言論自由是民主基石，但巴西一個非民選的法官因政治理由想要破壞它」。

巴西最高法院第一小組大法官露西亞（CarmenLúcia）今天表示，民主需要所有自然人、法人、本國人民和外籍人士對法律、社會、政治和經濟的責任和承諾，該責任必須符合巴西現行憲政規定的法律，「巴西不是一個沒有正義思想的意識形態之地，沒有任何私人利益可以無需遵守法律而繁榮發展」。

X 巴西 馬斯克 魯拉

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