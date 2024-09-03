亞洲製造業 亮出復甦訊號

最新調查顯示，包含中國大陸在內的亞洲製造業景氣8月普遍出現復甦跡象，南韓和台灣製造業活動均呈現擴張，日本萎縮幅度趨緩，可見晶片製造商因穩定需求而受益，但經濟阻力仍在。至於歐洲的製造業景氣仍深陷萎縮。

中國大陸8月財新製造業採購經理人指數（PMI）由7月的49.8上升至50.4，超出分析師預測，也突破景氣榮枯線50的關卡。

這份主要涵蓋規模較小、出口導向企業的數據較為樂觀，有別於中國大陸官方上周六發布的PMI調查，顯示製造業活動持續下滑。

各國製造業PMI走勢

標普全球2日公布，8月台灣製造業PMI報51.5，低於7月的52.9，但已連續五個月高於景氣榮枯線50，顯示製造業景氣持續改善。南韓則從7月的51.4升至8月的51.9，部分原因是客戶信心增強和國內市場新訂單增加所致。

拜產出和新訂單復甦所賜，日本PMI由49.1上升至49.8，萎縮幅度減緩，產出次指標更擴增至2022年5月以來的最高水準，扭轉7月處於萎縮的頹勢。日本製造業也因汽車產量的回升而受益。

標普全球同日也公布，歐元區8月製造業PMI終值為45.8，較初值的45.6略為上修，但仍遠低於景氣榮枯線50。牛津經濟研究院經濟學家費比安尼說，這個指數再度表明，歐元區製造業不會立即復甦，也沒那麼有活力。

儘管歐元區製造業在法國、荷蘭、希臘和義大利工廠的推動下，16個月來首次提高價格，但該區8月的整體通膨降至2.2%，為三年來低點，強化歐洲央行（ECB）進一步放寬貨幣政策的論據。

不過，路透引述知情人士報導，ECB決策者對經濟成長前景的分歧日益加深，有人擔心經濟衰退，有人則聚焦揮之不去的通膨壓力，可能會影響關於降息的辯論。