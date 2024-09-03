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亞洲新興債 迎黃金年代

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

貝萊德（BlackRock）將利用9月出現的任何波動時機，購買亞洲新興市場債，因預期美國聯準會（Fed）和亞洲新興國家央行可能降息，繼而開啟該地區債券的「黃金年代」。

彭博資訊報導，貝萊德亞洲基本面固定收益主管賽斯表示，看好菲律賓和印尼債券，尤其中、長期債券，因為這兩國央行有更多放寬政策的空間。他說，亞洲市場也相對比較不會受到美國大選引發的波動影響，「這是亞洲固定收益的黃金年代，尤其新興亞洲市場」。

賽斯的評論正值市場進入歷史上波動性較高的月份，同時還有中國大陸經濟疲軟、美國大選，以及對Fed降息幅度的不確定性等額外風險。根據彭博彙整數據，過去十年亞洲債券9月的表現相對良好，平均跌幅僅1%；相較下，拉美債券9月平均跌幅達2.1%。

但投資亞洲新興市場並非全無風險。賽斯說，菲律賓存在流動性問題，而印尼將在10月迎接新政府。

新興市場 美國大選 黃金

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