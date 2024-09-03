以國大罷工 經濟雪上加霜

以色列軍方上周末在加薩發現六具遭哈瑪斯綁架的人質遺體，引發以色列民眾對政府未能確保人質獲釋的怒火，國內主要工會2日號召群眾發動全國性大罷工，使以色列原本就受戰事拖累的經濟更雪上加霜。

在全國民眾對內唐亞胡政府未能達成停火和釋放人質協議的不滿聲浪水漲船高之際，代表醫療和銀行業等領域數十萬名員工的以色列最大工會以色列總工會（Histadrut），在社群媒體上呼籲民眾2日發動全國罷工。

工會主席巴大維表示：「不能再袖手旁觀了。無法接受猶太人民在加薩地道裡遭謀殺，必須停止這種事情。必須達成協議，協議比其他任何事情都重要。」

一整天的罷工抗議導致多家郵局和銀行被迫關閉，以國主要機場也一度暫停起飛約二小時。不少購物商場也都因此關門一天，許多高科技公司也都關閉辦公室。

不過，以國的股匯市並未休市，以色列錫克兌美元匯率2日一度貶值0.9%至3.6682錫克，特拉維夫證交所指數則是小漲約0.7%。

這場罷工勢必對以國經濟造成進一步嚴重打擊，以色列政府財政已經因為同時與哈瑪斯和黎巴嫩激進團體真主黨交戰而備感壓力。以國第2季國內生產毛額（GDP）年增率僅1.2%，遠低於市場預期的4.4%。

惠譽信評（Fitch）8月12日將以國的債信評級從A+調降為A，展望為負向，主因是「地緣政治風險升高和多方軍事作戰的影響」。該機構預期以色列今年的預算赤字將達GDP的7.8%，並預期負債中期內將維持在GDP的70%以上。

儘管飽受群眾壓力，但內唐亞胡似乎沒有跡象打算改變路線。他在1日聲明中表示「那些殺害人質的人並不想要協議」。