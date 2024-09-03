日圓升勢看漲 喊到135 分析師預期很快就會突破140

日本銀行（央行）7月升息、而美國聯準會（Fed）最近表明即將降息之後，貨幣策略師對日圓走勢已徹底翻轉，由貶轉升。

近兩個月以來，日圓對美元的升值幅度超過10%，居全球主要貨幣之冠，以金額計約上漲16日圓，是1998年亞洲金融風暴以來最大一次，主要是因為日圓買賣出現變化；日本企業開始將海外資金匯回國內，日本壽險業者也開始為應對日圓升值而有意識地進行匯率避險等，多種日圓買入因素匯集一起。儘管結構性的日圓賣出仍然存在，但許多人認為不會回到先前歷史性的貶值局面。

日圓匯率走勢

在日銀升息之前，許多策略師預測日圓可能繼續走軟，包括美國銀行（BofA）、ATFX Global Markets和加拿大皇家銀行（RBC）6月時都曾警告，就算東京當局進場干預，可能也無法阻止日圓繼續下滑，日圓兌美元恐再次跌破160大關。

然而，過去幾周來，分析師已明確轉向看升日圓，認為兌美元匯價今年可能再上一層樓，主要是因為美日利差縮小的前景。

最看好日圓的當屬麥格理集團，年底目標價由142升到135，上次出現這個價位是在2023年5月。其他公司的分析師也預測日圓很快就會升破140。渣打銀行現在預估今年底突破140，2025年第1季突破136。

至於日圓未來走勢，美國經濟數據和Fed的貨幣政策仍然是關鍵。鮑爾於傑克森洞會議上發表演說後，日圓因美元拋售升至143.45，為8月5日劇烈波動以來的最高價位。換匯交易者押注Fed將在9月降息至少1碼。

麥格理新加坡策略師貝瑞說：「麥格理的預測變化90%是受到傑克森洞的影響。」「鮑爾實際上已經預先承諾降息，甚至暗示如果勞動市場惡化，可能會實施更急進的寬鬆政策。」

但也有策略師仍堅持認為日圓勢將回貶。美銀證券日本貨幣與利率策略負責人山田修輔說：「我們不認為僅因聯準會降息，日圓就會變強，因為這並非過去某些降息周期的模式。」美銀預測今年底日圓將貶至150至155之間。



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