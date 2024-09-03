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配合管制先進晶片 南韓向美要更多「胡蘿蔔」

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

南韓貿易部長鄭仁教表示，就配合美國進一步管制先進晶片輸往中國大陸的議題，南韓將向美國尋求更多彈性和獎勵。

鄭仁教今年1月出掌南韓產業通商資源部（貿易部），這是他上任後首次接受媒體專訪，提到「對有誠意要遵照美國限制令的國家和企業，美國應該要有某種『胡蘿蔔』（甜頭），才能幫助政策更順利推動」。

鄭仁教說，南韓已有某些類別的晶片製造設備礙於美國禁令，不能銷售給中國大陸。他預期在重重限制之下，長此以往，韓中之間的半導體貿易勢必減少。

至於美國該提供什麼「胡蘿蔔」？鄭仁教拒絕具體說明，他只說對於美國追加的限制要求，「我們會找出對企業衝擊最小的方法。」

南韓涉及中國大陸的科技產業營運，向來有成功贏得美國優待的歷史。去年華府就同意SK海力士、三星電子可以取得無限期豁免。

南韓 美國

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