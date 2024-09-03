避險基金經理人反撲 不放棄投資化石燃料

知名避險基金經理人巴斯（Kyle Bass）表示，近年來對環境、社會及公司治理（ESG）投資出現反撲，主因氣候運動人士要求立即放棄化石燃料，他認為這樣的主張不合理、也不負責任，才會招致反抗力量。

巴斯說：「這些白痴只會說，如果誰在使用碳氫化合物（化石燃料），就要反對跟他們有業務或資金往來」，「德州業者反擊說，如果要抵制生產碳氫化合物的人，我們也不會跟你做生意」。論點直指華爾街與氣候運動界之間日益僵化的對立。巴斯是最新一位發言批評的金融人士。其他看法相似者還有摩根大通執行長戴蒙、及高盛執行長蘇德巍。

巴斯說：「有些人以為只要關掉碳氫化合物，改用替代能源就好。他們對電網運作一無所知。」