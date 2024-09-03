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日本管控半導體 大陸反制

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

彭博資訊報導，中國大陸已向日本提出警告，如果東京方面進一步限制向陸企出售晶片製造設備和提供相關服務，陸方將對日本採取嚴厲的經濟報復，可能以削減日本汽車生產所需的礦產資源作為回應。這使得美國領頭推動切斷中國取得先進技術的行動更加複雜。

日股大盤2日震盪收高，但半導體股重挫，東京威力科創終場跌逾1%， Lasertec和Disco更下剉2.3%與3%。

知情人士透露，中國高層官員近期在與日本官員舉行的會議上，屢次提及上述立場。而豐田汽車私下向日本官員表達的一個具體疑慮是，如果日本實施新的半導體管控措施，北京可能會切斷生產汽車時不可或缺的重要礦物。

其中一人表示，豐田是日本最重要的公司之一，而且深度參與日本的晶片政策，例如台積電在熊本設廠，豐田是投資者之一。這使得日本官員在研擬祭出任何新晶片出口管制措施時，不但要考量東京威力科創等半導體設備製造業者，還得考慮豐田等汽車業者。

美國一直施壓日本，要對中國實施更多限制措施，但日本對於跟進美國的行動有所顧慮。回顧2010年，中日船隻在釣魚台海域發生撞船事件後，中國暫停向日本出口稀土。此舉衝擊日本電子產業，還可能切斷利用中國稀土在日本生產的強力磁鐵供應。此後，東京方面努力減少對中國稀土進口品的仰賴。

一些消息人士說，拜登政府有自信可平息東京的疑慮，並且在今年底前與日本達成協議。

另外，美日要達成相關協議的時間點也增添複雜因素，因為美國總統大選將至，而日本本月也將選出新首相。

但日本高層官員說，岸田卸任應不致影響與美國的協商，因為東京政府對政策已建立共識。

日本 東京 美國

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