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歐英ESG基金 轉抱軍工股

經濟日報／ 編譯劉忠勇陳苓／綜合外電
歐ESG基金對軍工股的投資
歐ESG基金對軍工股的投資

俄烏開戰以來，眾人心態改變，促使歐洲與英國的環境、社會、公司治理（ESG）基金，對軍工股的投資部位增加逾一倍。

晨星Direct為英國金融時報（FT）所做的分析顯示，目前歐洲與英國ESG基金約有1/3投資軍工股，規模達77億歐元，高於2022年第1季的32億歐元。

投資規模增加，一來是因為2022年2月俄羅斯揮軍烏克蘭以來，國防工業股價大漲，二來也因為投資人接受政府的說法，即支持軍工製造商具有正面的社會意涵。這個產業長期以來遭到抵制、也是學生抗議的目標。

法通投資管理公司（LGIM）投資長洛德說：「烏克蘭情勢凸顯的問題是：我們是否能保衛自己？」

俄烏戰爭引發軍工業能否視為符合ESG的爭議。儘管投資集束炸彈和地雷等爭議性武器遭明令禁止，洛德仍認為，國防業可以視為永續投資，業者需經過個別評估，包括製造的武器和銷售的國家，「但我們原則上不會將國防業排除在外」。

晨星的歐洲股票策略師菲爾德也說，這個行業一直是ESG雷區，但烏克蘭衝突後投資人想法正在改變，經理人也以開放的心態看待。

軍工大廠的股價領漲下，MSCI歐洲航太暨國防指數自2022年初來上漲1.8倍。而據LSEG理柏，國防共同基金和ESG的部位總值，也從2022年1月的58億美元，到2024年7月飆逾兩倍至176億美元。晨星分析顯示，對航太和國防持股超過5%的歐洲ESG基金，近兩年來從22檔增至66檔。

儘管如此，這些基金對航太和國防業的持股比重仍低，在整體資產1.5兆歐元中，只占不到1%。不過菲爾德指出，該產業已從許多投資人相對不感興趣的領域，變成眾人覺得必須投資的領域，否則可能落後。

這股風潮也蔓延至大西洋對岸，美國的ESG基金對航太和國防領域的投資，上季增至12億歐元，高於2022年第2季的7.79億歐元。

國防 投資人 烏克蘭

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