挪威8月新電動車占汽車銷量達94% 締造世界紀錄
今天公布的資料顯示，挪威8月新電動車占汽車銷售量高達94%，創下世界紀錄，相較下歐洲其他國家電動車銷量仍停滯不前。
法新社報導，挪威道路交通資訊委員會（NorwegianRoad Federation, OFV）表示，特斯拉（Tesla）電動車Model Y的銷售占比達18.8%，加上現代汽車電動車品牌Kona和日產汽車電動車品牌Leaf的銷量也不俗，推升電動車占8月註冊新車總量攀升至94.3%。
挪威8月新電動車（EV）銷量為1萬480輛，使今年初以來民眾購入的新電動車總數達到6萬8435輛。
在歐洲其他地區，價格不菲和基礎充電設施不足對電動車銷售造成打擊；結合燃油引擎和電動車電池的混合動力車，銷量反而有所增加。
身為石油與天然氣生產大國的挪威，已設定2025年底前達成只賣零排放車的目標，比歐盟（EU）設定的目標提前10年。
挪威大方提供電動車購車租稅優惠，有助電動車的價格競爭力提升。
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