大陸經濟疑慮抵銷美國降息樂觀預期 亞股走勢不一

美國降息預期樂觀心理抵銷中國經濟疑慮之際，亞洲股市今天走勢不一。中國出爐越來越多令人失望的數據，引發外界對中國經濟的疑慮。

法新社報導，聯準會偏好的通膨指標、個人消費支出物價指數（PCE）7月符合市場預估，替聯準會本月的寬鬆貨幣政策鋪平道路。

市場目光現在轉向本週即將公布的非農就業數據，外界可望從中一窺美國經濟狀況。

市場雖已反映美國將降息，但降息幅度仍將由經濟數據來決定。分析師指出，一旦數據顯示遠未達標，恐促使官員降息50個基點，而非預期的25個基點。

上月出爐、遠低預期的數據引發市場憂心經濟陷入衰退，導致全球股災。彼時迄今陸續公布的數據已減緩市場對經濟狀況的疑慮。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）經濟學家紐金特（Taylor Nugent）說：「支出數據延續了一系列指標的走勢，顯示人們憂心失業率上升意味經濟活動很快將趨於衰退，這是錯誤的。」

「不過，聯準會若必須對勞動市場做出更積極回應，通膨數據仍相當寬鬆。市場因此把6日公布的就業數據視為9月18日（利率）決策前的關鍵指標。」

紐金特說，市場已反映了美國年底將降息100個基點。

華爾街股市三大指數8月30日收高，但亞洲股市今天難以延續美股上週漲勢。

東京、雪梨、新加坡、首爾、馬尼拉、威靈頓股市都收漲；香港、上海和台北股市則收跌。