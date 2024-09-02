快訊

地牛翻身！花蓮外海16點26分規模5.5地震 最大震度4級

京華城案先聲押彭振聲 柯文哲「插隊」先開羈押庭？原因曝光

膽大！華為對決蘋果發表會曝光「顛覆性新品」 網力捧：我會買

晶片賣陸企還要限制更多？ 南韓說美國應給「胡蘿蔔」

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
南韓貿易部長鄭仁教。（彭博資訊／南韓貿易部提供）
南韓貿易部長鄭仁教。（彭博資訊／南韓貿易部提供）

南韓貿易部長鄭仁教表示，南韓向美國尋求更多的彈性和獎勵，以鼓勵南韓配合美國進一步管制先進晶片輸往中國大陸。

鄭仁教今年1月出掌南韓產業通商資源部（對外通稱貿易部），他上任後首次接受媒體專訪，提到「對有誠意要遵照美國限制令的國家和企業，美國應該要有某種『胡蘿蔔』（甜頭），才能有助美國的政策更順利推動」。

南韓是少數需要面對美國對中國大陸晶片出口禁令的半導體主要生產國之一，因為南韓業者有能力生產例如高頻寬記憶晶片（HBM）這類先進晶片。

彭博資訊上個月曾經報導，美國政府現在正在研擬多項新的措施，要進一步限制人工智慧（AI）晶片和設備的銷售，可能會動用外國直接產品規定（FDPR），讓美國官員有權管控含有美國技術的外國製產品的流向，就算產品只用到非常少的美國技術。

鄭仁教說，南韓目前已經有某些類別的晶片製造設備限於美國禁令，不能銷售給中國大陸，因為那些設備可用來發展出新一代的半導體技術。他預期在重重限制之下，長此以往，南韓與中國大陸的半導體貿易勢必減少。

至於美國該提供什麼受歡迎的「胡蘿蔔」？鄭仁教拒絕具體說明，也不評論首爾與華府會不會就最新的科技出口管制，舉行雙邊諮商。他只願意表達，南韓會以減少打亂企業營運的方式，回應美國追加的限制請求。他說：「我們將會找到對企業造成最小衝擊的方法。」

據了解，美國目前有在討論要禁止HBM晶片直接銷售給陸企，但與輝達晶片綁一起的產品能不能賣，則還不明朗。

南韓涉及中國大陸的科技產業營運，向來有成功贏得美國優待的歷史。例如去年，華府就同意SK海士力、三星電子可以取得無限期豁免，把設備運往他們在中國大陸的晶片廠。

鄭仁教強調，南韓經濟上與中國大陸維持深度關係，近半數的南韓半導體銷售是輸往中國大陸，「中國對我們也很重要」。

南韓 美國

延伸閱讀

傳中國揚言反制 警告日本勿限制供中企晶片設備

韓引外傭振生育！最低工資吵不停 上半年擬擴大至1200人

美國飯店上萬員工罷工 要求加薪恢復疫情前人力

傳英特爾基辛格將向董事會提出削減成本計劃 傳出出售FPGA晶片部門Altera

相關新聞

晶片賣陸企還要限制更多？ 南韓說美國應給「胡蘿蔔」

南韓貿易部長鄭仁教表示，南韓向美國尋求更多的彈性和獎勵，以鼓勵南韓配合美國進一步管制先進晶片輸往中國大陸。

你刷卡、他虧錢！外國遊客大增讓日本信用卡公司頭很疼

當訪日旅客使用海外發行的信用卡用餐或購物時，為商家處理刷卡交易的日本信用卡公司通常虧錢收單，因為處理非日本發行信用卡的刷...

美國強勁經濟數據支撐 日股收高

美國近來公布的數據顯示經濟依然穩健，受此激勵，日股2大主要指數今天收高

歐盟計劃集中採購多種大宗商品 平台軟體供應商不開心

歐盟想要集中購買一些大宗商品，包括天然氣、氫和關鍵礦物，但交易平台軟體供應商批評，這是官僚主義過度擴張，布魯塞爾將成為業...

埃及怎麼會由LNG出口國搞得自己鬧缺電？

埃及政府2018年啟用龐大的Zohr天然氣田，曾宣稱此建設有助實現能源自給自足的目標，每年可省下的天然氣進口成本多達28...

彭博：中國警告日本 會嚴厲報復進一步的半導體管控

彭博資訊引述知情人士說法報導，中國大陸已向日本提出警告，如果東京方面進一步限制向陸企出售晶片製造設備並提供相關服務，陸方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。