晶片賣陸企還要限制更多？ 南韓說美國應給「胡蘿蔔」

南韓貿易部長鄭仁教表示，南韓向美國尋求更多的彈性和獎勵，以鼓勵南韓配合美國進一步管制先進晶片輸往中國大陸。

鄭仁教今年1月出掌南韓產業通商資源部（對外通稱貿易部），他上任後首次接受媒體專訪，提到「對有誠意要遵照美國限制令的國家和企業，美國應該要有某種『胡蘿蔔』（甜頭），才能有助美國的政策更順利推動」。

南韓是少數需要面對美國對中國大陸晶片出口禁令的半導體主要生產國之一，因為南韓業者有能力生產例如高頻寬記憶晶片（HBM）這類先進晶片。

彭博資訊上個月曾經報導，美國政府現在正在研擬多項新的措施，要進一步限制人工智慧（AI）晶片和設備的銷售，可能會動用外國直接產品規定（FDPR），讓美國官員有權管控含有美國技術的外國製產品的流向，就算產品只用到非常少的美國技術。

鄭仁教說，南韓目前已經有某些類別的晶片製造設備限於美國禁令，不能銷售給中國大陸，因為那些設備可用來發展出新一代的半導體技術。他預期在重重限制之下，長此以往，南韓與中國大陸的半導體貿易勢必減少。

至於美國該提供什麼受歡迎的「胡蘿蔔」？鄭仁教拒絕具體說明，也不評論首爾與華府會不會就最新的科技出口管制，舉行雙邊諮商。他只願意表達，南韓會以減少打亂企業營運的方式，回應美國追加的限制請求。他說：「我們將會找到對企業造成最小衝擊的方法。」

據了解，美國目前有在討論要禁止HBM晶片直接銷售給陸企，但與輝達晶片綁一起的產品能不能賣，則還不明朗。

南韓涉及中國大陸的科技產業營運，向來有成功贏得美國優待的歷史。例如去年，華府就同意SK海士力、三星電子可以取得無限期豁免，把設備運往他們在中國大陸的晶片廠。

鄭仁教強調，南韓經濟上與中國大陸維持深度關係，近半數的南韓半導體銷售是輸往中國大陸，「中國對我們也很重要」。