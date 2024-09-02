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歐盟計劃集中採購多種大宗商品 平台軟體供應商不開心

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
歐盟計劃集中購買一些大宗商品，包括天然氣、氫和關鍵礦物，但交易平台軟體公司擔心布魯塞爾將成為主要競爭對手。圖為天然氣輸送管道。美聯社
歐盟計劃集中購買一些大宗商品，包括天然氣、氫和關鍵礦物，但交易平台軟體公司擔心布魯塞爾將成為主要競爭對手。圖為天然氣輸送管道。美聯社

歐盟想要集中購買一些大宗商品，包括天然氣、氫和關鍵礦物，但交易平台軟體供應商批評，這是官僚主義過度擴張，布魯塞爾將成為業者的主要競爭對手。

金融時報報導，歐盟計劃招標，找軟體公司承包建立一個新的貿易體系，以便壓低採購價格並啟動地方市場，就像疫情期間管理疫苗採購以及俄烏戰爭後聯合採購天然氣。承包商經營五年後，將整個模組化IT平台及其營運移交給歐盟執委會。

歐洲大陸大宗商品採購的兩大交易軟體供應商Enmacc和MetalsHub不表贊同，認為那可能削弱該地區科技業者的商業模式，而且目標商品的交易方式各不相同，例如天然氣是成熟的全球市場，而氫氣是透過長約進行交易的新興市場，此舉「毫無意義」。

天然氣和綠色能源交易平台Enmacc的執行長Jens Hartmann表示，最大問題在於業者的最大競爭對手將變成歐盟執委會。他說，「我們可以提供我們已經投資了2,000萬歐元的技術，但不能交出我們的智慧財產權」。

MetalsHub聯合創辦人兼董事總經理Frank Jackel直接嗆聲，政策制定者沒有資格建立和運營大宗商品交易平台。

一位歐洲汽車業高管指出，歐盟有可能利用對市場基礎設施的控制，引入強制性庫存要求，以減少對中國大陸的依賴，但「我們並不想為了產業被要求強制囤貨」。

俄烏戰爭 歐盟 疫情

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