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埃及怎麼會由LNG出口國搞得自己鬧缺電？

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
埃及今年停電是因為夏季高溫推動空調需求激增所致。路透
埃及今年停電是因為夏季高溫推動空調需求激增所致。路透

埃及政府2018年啟用龐大的Zohr天然氣田，曾宣稱此建設有助實現能源自給自足的目標，每年可省下的天然氣進口成本多達28億美元。

然而，如此能源榮景非但沒有實現，反而因天然氣短缺導致埃及今夏每天陷入停電窘境，影響數百萬埃及人的經濟活動和日常生活，民怨四起。

英國金融時報報導，由於天然氣產量下降、電力需求激增以及快速增加的人口壓力，開羅如今被迫再度進口液化天然氣（LNG），以應付供電吃緊的壓力。

為了緩解危機，埃及已撥款12億美元用於支應能源進口，其中包括21批主要來自美國的 LNG，且已陸續運抵。根據官方的說法，4月開始發生的停電狀況已在8月初告一段落，但9月中旬可能再鬧缺電。

直到最近，埃及還向歐洲供應LNG，成為天然氣交易重鎮的雄心不減，除了本地產量外，也出口由以色列和日後可能由塞普勒斯輸送的天然氣。不過，官員表示，目前埃及已「暫停」出口天然氣。

今年停電是因為夏季高溫推動空調需求激增所致，讓近十年來靠舉債數十億美元投入基礎建設的政府頗感尷尬。

2022年發生外匯緊縮，外資因俄烏戰爭引發避險之下撤資200億美元，埃及政府也因此拖欠應付給國際石油和天然氣公司的款項。分析師表示，目前拖欠大約60億美元，以致探勘和生產都受影響，更加劇天然氣短缺的問題。

停電 埃及 壓力

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