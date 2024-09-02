碳評級機構攜手數據平台 新興市場碳專案更透明

全球性碳交易信評機構BeZero Carbon透過在數據導向登記平台EcoRegistry提供他們所做的整體評級，讓包括拉美在內新興市場的碳專案獲得科學風險評估的機會增加。

碳產業新聞網站Carbon Herald指出，碳評級為碳市場買家提供特定碳權在有效性方面的透明度，因此能更有利市場參與者做出具影響力的氣候決策。

BeZero Carbon與EcoRegistry結盟，讓後者所擁有的1000多個用戶能獲得相關評級，以辨別EcoRegistry上列出的每個碳專案所產出碳信用額度的品質。

BeZero Carbon評級向用戶提供一套基於風險的評級，來衡量碳專案達成避免產生或移除每噸二氧化碳當量碳排的成功機會。

評估等級從最有望達成減排/移除碳排的AAA級，到最不可能減排的D級，中間有8個分級，供碳市場買家了解他們所投資碳權的品質。

EcoRegistry的平台能讓用戶檢閱、取得數以百計碳專案和所產出碳信用額等資訊。

EcoRegistry與Cercarbono、Biochar Carbon Credit、Asia Carbon Institute、Carbon Path和Global HeatReduction Registry這5家標準認證機構合作，列出5家機構認證的碳專案。

BeZero Carbon的評級有助成效更佳的氣候項目獲得大規模投資。據BeZero Carbon自身所做的研究顯示，在8個分級裡，每高一級約可拉高定價30%，形同獲得評級越高越能賣得好價錢。