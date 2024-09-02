彭博：中國警告日本 會嚴厲報復進一步的半導體管控

彭博資訊引述知情人士說法報導，中國大陸已向日本提出警告，如果東京方面進一步限制向陸企出售晶片製造設備並提供相關服務，陸方將對日本採取嚴厲的經濟報復。這使得美國領頭推動要切斷中國取得先進技術的行動更添複雜因素。

消息導致日本半導體股2日盤中重挫，東京威力科創一度下跌1.9%， Lasertec和Disco分別重挫多達2.8%與3.3%。

知情人士透露，中國高層官員在近期與日本官員的會議上，屢次提及上述立場。豐田汽車私下向日本官員表達的一個具體疑慮是，如果日本實施新的半導體管控措施，北京可能會切斷生產汽車時不可或缺的重要礦物的對日供應。

其中一人表示，豐田是日本最重要的公司之一，而且深度參與日本的晶片政策，例如台積電在熊本設廠，而豐田是投資者之一，這樣的事實就可看出這點。這使得日本官員在研擬祭出任何新晶片出口管制措施時，不但要考量東京威力科創（Tokyo Electron）等半導體設備製造業者，還得考慮豐田汽車等業者。

美國一直施壓日本實施更多限制措施，限縮包括東京威力科創等業者把先進晶片製造工具賣給中國大陸的能力，做為箝制中國半導體發展的行動一環。一些人士透露，在相關協商中，美國高層官員持續致力於與日方研擬措施，確保重要礦物的充足供應，尤其是因為中國去年對鎵、鍺和石墨實施限制措施。

日本對於跟進美國的行動有所顧慮，有其歷史淵源。在2010年，中日船隻在釣魚台海域發生撞船事件後，中國暫停向日本出口稀土。此舉衝擊日本電子產業，還可能切斷利用中國稀土在日本生產的強力磁鐵供應。此後，東京方面努力減少對中國稀土進口品的仰賴。

一些消息人士說，拜登政府有自信可平息東京的疑慮，並且在今年底前與日本達成協議。

然而，美國存在更激進的選項。美國一直在行使外國直接產品規定（FDPR）的權力，這條規定允許華盛頓控制在全世界製造、含有美國技術的產品銷售。

在近期協商中，美國官員迄今仍未對日本和其他主要盟國動用這項權力。一位高層官員說美方較傾向用外交手段達成目的，但也不排除動用FDPR。

另外，美日要達成相關協議的時間點也增添複雜因素，因為美國總統大選11月將至，而日本首相案田文雄也規劃本月辭職卸任。但日本高層官員說，岸田卸任應不致影響與美國的協商，因為東京政府對政策已建立共識。

日本經產省沒有立即置評。東京威力科創不予置評。豐田發言人表示，該公司持續考慮最佳採購策略以滿足客戶的需求，而不僅限於礦產資源。

中國外交部在聲明中表示，反對任何國家將正常貿易政治化並引誘其他國家加入對中國的技術封鎖。