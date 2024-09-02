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歐洲ESG基金自俄烏戰爭以來對軍工業持股增逾一倍

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
俄烏戰爭仍不免引發軍工業是否可被視為ESG領域的爭議。美聯社
俄烏戰爭仍不免引發軍工業是否可被視為ESG領域的爭議。美聯社

俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐洲和英國專注於環境、社會及公司治理（ESG）題材的基金對軍工股的投資部位已增逾一倍。

晨星Direct為英國金融時報所做的分析顯示，約有1/3的ESG基金投資軍工股，投資規模已達77億歐元，相較於2022年第1季的32億歐元。

投資規模增加，一來是因為自2022年2月俄羅斯揮軍烏克蘭以來，國防工業股價大漲，二來也因為投資人接受政府的說法，即支持軍工製造商具有正面的社會意涵。

法通投資管理公司（LGIM）投資長Sonja Laud說：「烏克蘭的情勢十分突顯的問題是：我們是否真的能夠保衛自己？」但俄烏戰爭仍不免引發軍工業是否可被視為ESG領域的爭議。

投資集束炸彈和地雷等爭議性武器是在國際條約明令禁止的，但Laud仍認為，國防業可以被視為永續投資。

她表示，國防業者需經過個別評估，包括製造的武器和銷售的國家，「但我們原則上不會將國防業排除在外」。

晨星的分析也顯示，持有超過5%航太和國防公司的歐洲ESG基金的數目近兩年來增加三倍，從22檔增至66檔。

基金在航太和國防事業的持股價值，仍僅占整體資產1.5兆歐元不到1%。但 Field認為，這個產業已從「在許多投資人心中相對不感興趣的領域」變成一個許多人現在「覺得必要投資的領域，否則可能會被超越」。

根據晨星的資料，在美國，ESG基金對航太和國防領域的投資第2季增至12億歐元，高於2022年第2季的7.79億歐元。

俄羅斯 國防 烏克蘭

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