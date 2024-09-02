快訊

【重磅快評】北檢靠側翼辦案翻車 柯文哲不明金流呢？

中秋節前開放！大陸宣布恢復台灣文旦輸入 附帶一條件

贏過眾人！被面試官問「什麼字永遠寫不好？」 大學生神回1句秒錄取

大陸景氣有起色 亞洲8月製造業PMI呈現復甦

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日本因全球對半導體穩定需求，萎縮幅度較緩。路透
日本因全球對半導體穩定需求，萎縮幅度較緩。路透

中國大陸在內的亞洲製造業景氣8月普遍出現復甦跡象，可見晶片製造商因穩定需求而受益，但經濟阻力仍在。

中國大陸財新製造業採購經理人指數（PMI）8月由7月的49.8上升至50.4，超出分析師預測，也突破景氣榮枯線50的關卡。

調查顯示，南韓和台灣製造業PMI也呈現擴張，而日本則因全球對半導體穩定需求，萎縮幅度較緩。

南韓和台灣8月製造業PMI分別報51.9和51.5，南韓指數高於7月的51.4，一部分拜客戶信心增強和國內市場新訂單所賜；台灣較7月 52.9下降，但已連續五個月高於50。

日本au Jibun Bank製造業PMI由49.1上升至49.8。日本製造業也因汽車產量的回升而受益，原先因安全醜聞曾導致部分工廠暫時停產。

日本財務省周一另公布數據顯示，日本企業4月至6月工廠和設備支出較上年同期成長7.4%，令人看好國內因素拉動的經濟復甦可望維持動能，未來數月進一步升息也得到確據。

第一生命研究所首席開發中經濟體經濟學家西濱徹說：「晶片生產國表現相當不錯，但中國放緩會有相當長的時間拖累亞洲的製造業景氣。」

他也說：「美國需求放緩可能會加劇亞洲經濟體的困境，有的經濟體已對中國成長疲軟的影響感到憂心。」

分析師表示，美國經濟成長放緩可能導致聯準會（Fed）本月降息，加上美國總統大選結果的不確定性，使經濟前景蒙上陰影。

PMI 日本

延伸閱讀

大陸宣布台灣文旦輸入 南市柚農：今年來不及，盼延續

日本最年輕市長 27歲石田健佑當選秋田大館市長

陸8月財新製造業PMI達50.4 優於預期

地方財政日益吃緊 大陸多條國道恢復收費

相關新聞

去日本玩變貴！日圓預測大調整 兌美元很快升破140 比現今高4%

日本央行7月底升息和美國聯準會最近表示即將降息之後，貨幣策略師重新思考了日圓走勢。

艾克曼批評巴西法院禁X平台 指巴西會變得無法投資

美國避險基金大咖艾克曼加入批評巴西最高法院法官禁掉社群平台X的命令。他認為，法官的判決將會趕走投資人進而傷害到巴西的經濟...

你刷卡、他虧錢！外國遊客大增讓日本信用卡公司頭很疼

當訪日旅客使用海外發行的信用卡用餐或購物時，為商家處理刷卡交易的日本信用卡公司通常虧錢收單，因為處理非日本發行信用卡的刷...

小摩：英特爾若分拆晶圓製造事業將有利台積電

摩根大通指出，英特爾若將晶片設計和製造業務一分為二，未來可能會將更多訂單委外生產，將轉化為台積電的「小利多」。

美日利率走向明確 市場對日圓預測轉向升值

日本銀行（央行）7月升息、美國聯準會（Fed）最近表明即將降息之後，貨幣策略師對日圓走勢已徹底翻轉，由貶轉升。

避險基金大老巴斯直指 ESG投資棄石油本來就是失敗訴求

知名避險基金經理人巴斯（Kyle Bass）表示，近年來對環境、社會及公司治理（ESG）投資出現反撲，主要是因為氣候活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。