大陸景氣有起色 亞洲8月製造業PMI呈現復甦

中國大陸在內的亞洲製造業景氣8月普遍出現復甦跡象，可見晶片製造商因穩定需求而受益，但經濟阻力仍在。

中國大陸財新製造業採購經理人指數（PMI）8月由7月的49.8上升至50.4，超出分析師預測，也突破景氣榮枯線50的關卡。

調查顯示，南韓和台灣製造業PMI也呈現擴張，而日本則因全球對半導體穩定需求，萎縮幅度較緩。

南韓和台灣8月製造業PMI分別報51.9和51.5，南韓指數高於7月的51.4，一部分拜客戶信心增強和國內市場新訂單所賜；台灣較7月 52.9下降，但已連續五個月高於50。

日本au Jibun Bank製造業PMI由49.1上升至49.8。日本製造業也因汽車產量的回升而受益，原先因安全醜聞曾導致部分工廠暫時停產。

日本財務省周一另公布數據顯示，日本企業4月至6月工廠和設備支出較上年同期成長7.4%，令人看好國內因素拉動的經濟復甦可望維持動能，未來數月進一步升息也得到確據。

第一生命研究所首席開發中經濟體經濟學家西濱徹說：「晶片生產國表現相當不錯，但中國放緩會有相當長的時間拖累亞洲的製造業景氣。」

他也說：「美國需求放緩可能會加劇亞洲經濟體的困境，有的經濟體已對中國成長疲軟的影響感到憂心。」

分析師表示，美國經濟成長放緩可能導致聯準會（Fed）本月降息，加上美國總統大選結果的不確定性，使經濟前景蒙上陰影。