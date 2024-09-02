你刷卡、他虧錢！外國遊客大增讓日本信用卡公司頭很疼
當訪日旅客使用海外發行的信用卡用餐或購物時，為商家處理刷卡交易的日本信用卡公司通常虧錢收單，因為處理非日本發行信用卡的刷卡交易，費用高於收益。外籍旅客相對於本地人的消費占比不高的話，還能應付，占比愈高則虧損愈大。部分日本信用卡公司正考慮對海外發行的信用卡收取較高的手續費。
日經新聞報導，日本信用卡公司處理海外發行信用卡的交易，既要支付海外發卡機構1.8%的費用，也要付給威士或萬事達等國際信用卡品牌大約0.8%，加上系統和其他費用，扣除向商家收取的手續費後，損失大約0.7%，預計今年的損失將超過300億日圓（約台幣66.7億元），比2023年高出約50%。
日經訪調的日本八家主要的信用卡公司，有六家正考慮或已經開始對海外信用卡實施不同的費率。
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