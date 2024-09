新加坡數位交易市場活絡 電商規模4年後達83億美元

新加坡數位交易快速發展,有報告指出,新加坡物流樞紐地位確保供應鏈角色,推進國內及跨國數位支付系統,降低交易阻礙,預計到2028年電子商務市場規模將達83億美元(約新台幣2657億元)。

根據跨國會計事務所德勤(Deloitte)與跨境支付公司WorldFirst合作發布「走向全球,抓住數位貿易的下個大機遇」(Going-Global Seizing the Next GreatOpportunity in Digital Trade)報告指出,儘管近期全球經濟成長放緩、地緣政治衝突及保護主義政治抬頭,導致跨境資本流動趨緩,亞太地區的貿易熱度仍維持上揚態勢。

報告指出,亞太的資源及龐大市場規模,加上區域自由貿易協定及數位技術的支持,使其成為經貿投資活絡的地區。

其中,新加坡的物流樞紐地位,確保獅城在全球供應鏈中扮演關鍵角色,並吸引大量跨境貿易和物流企業,為當地發展數位貿易提供有利條件。

在數位支付平台工作、具備經濟專業背景的企業主管李先生告訴記者,新加坡與多個貿易夥伴簽署數位經濟夥伴關係協定(DEPA),建立數位貿易系統的同時,也為在地企業與境外夥伴降低數位貿易門檻,「這樣的狀態是正面的,為經貿往來提供不少方便性」。

近年來,新加坡在政策上推出許多推進數位支付倡議,例如2023年推出SGQR+計畫,允許商家接受最多23個在地與跨國支付方式。新加坡也與泰國、馬來西亞建立即時支付系統,大大減少商家與消費者進行數位交易時遇到的阻礙。

新加坡持續吸引許多跨國企業在此設立總部或駐點,影響力遍及東南亞地區。東南亞2大跨境電商巨擘蝦皮(Shopee)和Lazada在此扎根。

報告表示,儘管新加坡國內電商市場規模不大,但在貿易、交通、數位基礎設施等方面的優勢,使其在東南亞地區數位貿易領域,有了舉足輕重的地位;預計到2028年,新加坡的電子商務市場規模將達到83億美元。