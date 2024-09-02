小摩：英特爾若分拆晶圓製造事業將有利台積電
摩根大通指出，英特爾若將晶片設計和製造業務一分為二，未來可能會將更多訂單委外生產，將轉化為台積電的「小利多」。
台積電（2330）周一最高上漲1.2%。
Gokul Hariharan在內小摩分析師周日發出的報告中寫道，如果英特爾落實分拆計畫，未來會持續降低資本支出，並調整新廠的擴建進度，供給縮減所帶來的經濟效益將有利台積電。
報告中說，英特爾若分拆晶圓製造和IC設計團隊，可能會導致英特爾晶圓製造部門將更多核心運算產品外包給台積電。
小摩分析師認為，英特爾晶圓製造事業前景不明，未來3到5年內不太可能成為台積電在先進製程上的有力的競爭對手。
英特爾上周五大漲9.5%，有報導說英特爾正討論讓IC設計和製造分家的選項。路透周一進一步報導，英特爾本月將向董事會提出計畫，提議出脫旗下Altera，以及暫停或完全停止投資320億美元在德國馬德堡的建廠計畫。
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