艾克曼批評巴西法院禁X平台 指巴西會變得無法投資

美國避險基金大咖艾克曼加入批評巴西最高法院法官禁掉社群平台X的命令。他認為，法官的判決將會趕走投資人進而傷害到巴西的經濟。

上周五（8月30日）巴西最高法院法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）下令在巴西的網際網路服務供應商阻斷用戶與X平台的連線，因為X拒絕在巴西委任法律代表處理有關機關的要求。巴西要求X平台下架一些涉嫌散播政治假消息的帳號。

莫瑞斯也下令凍結同屬馬斯克事業的「星鏈」的資金，以做為罰款X不遵從法院決定的抵押。

知名投資人、億萬富豪艾克曼（Bill Ackman）上周六晚間在X平台寫道，「巴西非法禁掉X，並且凍結星鏈帳戶，會把巴西推進變成無法投資市場的快車道」，他說，「中國做了類似的行動，導致資本逃走，價值崩跌。巴西如果不趕快撤回這些非法舉動，相同的情況就將發生」。

巴西絕大多數的大型網際網路供應商在周末遵從法院命令，將用戶導向一些X的競爭者。例如Bluesky，這個社群平台由推特（Twitter）創辦人多爾西（Jack Dorsey）創辦。Bluesky就表示，截至周六的三天內，平台的新用戶增加了100萬；Bluesky特別以葡萄牙文貼出多則歡迎巴西新用戶的貼文。多爾西把推特賣給馬斯克後，成立Bluesky，馬斯克把推特改名為X。

彭博資訊指出，巴西當地網站G1報導，巴西最高法院最快周一會再重開討論會，傾向會挺莫瑞斯的判決。