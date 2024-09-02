美日利率走向明確 市場對日圓預測轉向升值

日本銀行（央行）7月升息、美國聯準會（Fed）最近表明即將降息之後，貨幣策略師對日圓走勢已徹底翻轉，由貶轉升。

在日銀7月31日決策之前，不少策略師仍警告日圓可能在今年上半年對美元貶值12%後繼續走軟。美國銀行、ATFX Global Markets和加拿大皇家銀行在今年6月都曾警告，日本的市場干預可能無法阻止日圓走貶，日圓可能會再度貶逾1美元兌160日圓的關卡。

然而，過去幾周下來，對日圓的預測明顯轉向會保持最近的升勢，並預料在今年內還會進一步走升，關鍵在於美日之間利率差距會漸漸縮小。

Fed主席鮑爾上個月在傑克森洞表示，降息的時機已經來到，日銀在兩項研究報告中則暗示可能還會更多次升息，總裁植田和男在國會也表達了類似的看法。

華僑銀行外匯策略師 Christopher Wong 表示，「這些情況的發展讓我們更有信心調降美元兌日圓的預測」。華僑銀行將今年底日圓兌美元的預測從141調高至138。「Fed啟動降息周期，意味著Fed和日本央行的政策從分歧轉向收斂。」

最看好日圓的機構中，麥格理集團將今年底預測從142調升至135，上次出現這價位是在2023年5月。其他機構也預測日圓不久就會突破140。渣打銀行預測今年底日圓將達到140，並在2025年第1季達到136。

對於日圓未來走勢的預測者而言，美國經濟數據和Fed的貨幣政策仍然是關鍵。鮑爾於傑克森洞會議上發表演說後，日圓因美元拋售升至143.45，為8月5日劇烈波動以來的最高價位。換匯交易者押注Fed將在9月降息至少1碼（0.25個百分點），並且有1/4機率會降息2碼（0.5個百分點）。

麥格理新加坡策略師 Gareth Berry 說：「麥格理的預測變化90%是受到傑克森洞的影響。」「鮑爾實際上已經預先承諾降息，甚至暗示如果勞動市場惡化，可能會實施更急進的寬鬆政策。」

東京時間周一上午10:30，日圓兌美元報146.11。

澳洲聯邦銀行貨幣策略師 Carol Kong 表示，她並未改變對今年底日圓兌美元保持在145的預測，但預料到2025年底日圓會升值至139。

不過，也有策略師仍堅持認為日圓勢將回貶。美銀證券日本貨幣與利率策略負責人山田修輔說：「我們不認為僅因聯準會降息，日圓就會變強，因為這並不非過去某些降息周期的模式。」美銀預測今年底日圓將貶至150至155之間。