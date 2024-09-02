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去日本玩變貴！日圓預測大調整 兌美元很快升破140 比現今高4%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
分析師預測日圓兌美元匯價很快會突破140。透透
分析師預測日圓兌美元匯價很快會突破140。透透

日本央行7月底升息和美國聯準會最近表示即將降息之後，貨幣策略師重新思考了日圓走勢。

在日本升息之前，許多策略師警告日圓可能繼續走軟，包括美國銀行（BofA）、ATFX Global Markets和加拿大皇家銀行（RBC）都曾在6月警告，就竹瞞日本干預市場可能也無法阻止日圓下滑，日圓兌美元恐再次突破160。

然而，過去幾周來，分析師已明確轉向看升日圓，認為兌美元匯價可能在今年再上一層樓，主要是因為美日利差收窄的前景。

聯準會主席鮑爾上月在傑克遜洞表示，降息的「時機已經到來」，日本央行則在兩份研究報告中表示有可能升息，日銀總裁植田和男在國會也表示了相同的看法。

華僑銀行(外匯策略師Christopher Wong表示：「事件的演變讓我們更有信心調降美元兌日圓匯價的預測。」

最看好日圓的當屬麥格理集團，年底目標價由142降到135，上次出現這個價位是在2023年5月。其他公司的分析師也預測日圓很快就會升破140，比今（2）日報價146.11升值約4.2%。渣打銀行現在預估今年底突破140，2025年第1季突破136。

日圓從7月初的38年來最低水準迅速反彈，已經讓全球市場許多套利交易崩盤。這對日本出口商的收益也造成風險，直到最近，這些出口商的收益還推動日股的強勁增長。

預測日圓未來走勢的關鍵仍在美國經濟數據和聯準會的貨幣政策。鮑爾在傑克遜洞發表講話後，美元廣泛下挫而日圓走高到143.45，為8月5日大幅飆升以來的最高水準。換匯交易的交易商押注聯準會9月將至少降息1碼，有1/4的機會降息2碼。

麥格理駐新加坡策略師Gareth Berry表示，麥格理的預測改變，有90%是因為傑克森洞，「鮑爾實際上是預先承諾降息，甚至揚言，如果勞動市場惡化會採取更積極的寬鬆政策」。

投資人對日本央行下一次升息時機的意見較為分歧，但一致認為會升息，這對日圓有支撐作用。植田和男沒在國會上說升息迫在眉睫，但強調如果經濟和物價與預測相符，仍計劃升息。渣打銀行表示，他的評論加強了市場對於執政黨9月27日投票決定誰能成為下任首相後，央行將進一步收緊貨幣政策的預期。

日本央行 美國 聯準會

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