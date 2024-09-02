避險基金大老巴斯直指 ESG投資棄石油本來就是失敗訴求

知名避險基金經理人巴斯（Kyle Bass）表示，近年來對環境、社會及公司治理（ESG）投資出現反撲，主要是因為氣候活動人士要求立即放棄化石燃料。他認為，這樣的主張從來就不合理，且不負責任。

巴斯接受彭博訪問時說：「這些白痴只會說，如果誰在使用碳氫化合物，我們就要抵制他們的業務或資金往來。」因此，「德州業者也反擊說，如果你要抵制生產碳氫化合物的人，我們也不會跟你做生意。」

這樣的論點直指華爾街與氣候運動之間日益僵化的對立。最近的一個例子是，花旗集團紐約總部外上演持續數月的抗議活動，投銀和抗議者之間陷於緊對峙局面。

抗議人士以「熱情者討厭華爾街」和「吃掉有錢人」等口號激起熱情。到目前為止，雙方對話有限，且都沒有讓步的跡象。

巴斯是最近一位批評氣候運動過於天真的金融圈人士。其他抱持類似觀點的人士還包括KKR & Co.的共同創辦Henry Kravis，以及摩根大通執行長戴蒙和高盛集團執行長蘇德巍（David Solomon）。

貝斯說：「能源轉型需要40到50年。有些人以為碳氫化合物能源，轉而使用替代能源。但他們對電網運作和商業運作一無所知。」

他認為，目前應該專注於能源效率和電氣化，長遠來看，應該全面轉向核能。在此之前，接受化石燃料與再生能源將「共存數十年」是更為務實的做法。

許多最初簽署加入淨零聯盟的華爾街業者，後來被 共和黨主政的幾個州列為對化石燃料不友善。這些公司如今也開始更公開地支持石油和天然氣客戶。

巴斯說：「迴避碳氫化合物就像把政治帶入投資。 如果你願意為此放棄回報，那隨你便。但我認為太天真了，也違反受託的責任。」

同時，擁有全球最大ESG投資規範的歐洲，監管機關正在調整立場。目前正在對現有法規進行廣泛審查，以便在化石燃料問題上採取稍微妥協的立場。基本上，能夠證明協助高碳排放公司轉型綠能的投資人，也可視為ESG策略。

ESG投資人已開始調整其策略，以反映對法規將更包容化石燃料產業的預期心理。高盛分析師最近的一項研究發現，ESG基金對石油和天然氣產業布局比一年前更高。

巴斯因在2008年金融危機押注美國次級房貸而聲名大噪，他表示，在自然保育中有明顯的賺錢機會。事實上，他表示已看到足夠的外部投資人需求，讓他能拓展此策略。

他說：「我們專注於減輕或抵銷對環境的實質影響，我們將從中賺取可觀的利潤。」