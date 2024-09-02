美股周一休市！連Costco都關門 都因為這個假日

美國每年9月第一個星期一是國定假日勞工節，所以今（2）日美股將休市一天。美國傳統上視9月的勞工節長周末為「非正式」的夏季結束，通常會安排親友以野餐或烤肉聚會，或是參加各種活動來慶祝。

美國勞工部的官方描述的勞工節則是：「美國勞工年度慶祝社會與經濟成就」。這個假日的源起可回溯到19世紀末，1894年成為國定假日。於是這一天美國許多機構是休息的。

例如，美國股市與債市今天都休市。郵局沒有遞送服務；聯邦快遞除非是屬於海關重要貨品的運送，其他也都不送，門市的營業時間彈性調整。UPS的送貨規則與聯邦快遞一樣，門市則是有可能都是休息的。

美國的銀行基本上勞工節不開門營業，但存、提款可到ATM上操作。以網路銀行或行動銀行也能轉帳。

由於勞工節是美國的聯邦假日，所以非必要需維持營運的聯邦機構都關閉，州級政府機構也通常比照。學校原則上是放假的。

至於商店，大多都有開，因為勞工節的長周末正是個大購物節，店家會推出許多促銷活動。不過美國好市多（Costco）在勞工節是休息沒有營業的。美國零售商在勞工節長周末習慣主推家電、廚房電器、夏季服飾、床墊、烤肉用品等商品的優惠活動。