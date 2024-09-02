英特爾傳研議賣Altera、放棄德國廠 還沒考慮賣掉晶圓代工

路透引述知情人士報導，英特爾執行長基辛格和高階主管為了重振公司，預料本月稍後將向董事會提出計畫，提議剝除不必要的業務並整頓資本支出，包括出脫旗下Altera，以及暫停或完全停止投資320億美元在德國馬德堡的建廠計畫。

路透報導指出，英特爾的計畫將包含如何靠出脫業務來撙節整體支出的選項，包括賣掉現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）大廠Altera。現在英特爾無力負荷從一度可觀的龐大獲利中提撥資金供應Altera。

英特爾是在2015年以167億美元收購Altera，儘管英特爾持續採取措施要將其分離為獨立體，但仍完全擁有這家子公司，而且曾表示計劃未來要透過首次公開發行股票（IPO）出售部分持股，但一直沒有設定日期。

不過兩位知情人士說，Altera也可能完全出售給另一家有興趣擴大其業務組合的晶片業者，該公司已悄悄開始研議出售的可能性。據消息人士透露，網通晶片大廠邁威爾（Marvell）是這類交易的可能買主之一。

英特爾的提案可能還包含進一步縮減擴廠資本支出的計畫。消息人士說，建議的提案可能包含暫停或完全中止320億美元的德國建廠計畫。先前據報導，德國建廠計畫已經延後。

消息人士說，基辛格和其他高階主管預期會在9月的董事會會議上提出計畫。英特爾對此不願置評。

兩名知情人士說，英特爾的計畫尚未包含要將英特爾分拆以及把晶圓代工製造業務賣給像是台積電等買家。

相關計畫還沒有達最終敲定的地步，會議前還可能調整。

英特爾先前已經將晶圓代工業務從IC設計業務中分離出來，並從今年第1季開始提出獨立的財報。該公司在IC設計和晶圓代工製造業務設立了一道牆，以確保設計部門的潛在客戶，無法取得使用英特爾晶圓代工製造晶片客戶的技術機密。

目前，英特爾正遭遇史上最糟時期，此時該公司試圖在AI領域追上輝達（Nvidia）等公司。英特爾在8月公布災難性的第2季財報後，市值已經跌破1,000億美元，相較下，輝達市值達3兆美元。英特爾8月時已表示預期2025年將資本支出縮減至215億美元，較今年減少17%。

兩位知情人士說，英特爾也聘請摩根士丹利和高盛集團，向董事會建議能賣掉或必須保留那些業務。

彭博資訊先前報導，英特爾正研議各種選項，包括將IC設計與晶圓製造業務分拆。