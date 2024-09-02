本周開盤前 五件國際事不可不知

美股歷經8月波動，上周五（8月30日）上漲收尾，令人鼓舞的經濟數據減輕投資人月初對勞動市場的疑慮。不過，面對向來表現遜色的9月，本周五公布的8月就業報告仍將對美股構成壓力。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

美股道瓊創高、台積ADR勁揚 市場本周關注就業報告

大盤在上周五收盤前最後十分鐘急拉，標普500和那斯達克綜合指數分別上漲1%和1.3%；道瓊工業指數上漲228點，收在41,563點，再創收盤新高。總結標普500指數8月漲2.3%，道瓊和那斯達克指數各漲1.8%和0.6%。

費城半導體指數上周五大漲2.6%。英特爾大漲9.5%，據報導英特爾正討論讓晶片設計和製造分家的選項。台積電（2330）ADR漲1.5%，較台北交易溢價16.3%；輝達（NVIDIA）也漲1.5%，從頹勢反彈。

美股8月初因7月非農就業報告令人失望，一度陷入混亂，投資人對大型科技股在內的熱門交易大舉平倉。但不久即穩住陣腳，經濟數據顯示通膨持續降溫，零售也出現成長。

分析師警告，勞動市場仍是疑慮的來源，本周五公布8月就業報告可能帶來壓力。

美債市場走勢同樣飄忽不定，美國10年期公債殖利率上周五報3.91%，仍低於7月底的4.107%。

OPEC+下月擬增產油價下挫 高盛、大摩看淡大陸需求

原油價格上周五（8月30日）下挫，全月也收跌，反映市場預料石油輸出國組織與盟友（OPEC+）將按既定計畫自10月起提高產量，且美國消費者支出強勁降低聯準會（Fed）9月大幅降息的機率。

西德州中級原油（WTI）10月期貨上周五重挫3.1%，收在每桶73.55美元，周線和月線跌幅分別為1.7%和3.6%。OPEC+多國代表表示，增產可望按計畫進行，儘管該集團一再警告必要時可能「暫停或逆轉」增產計畫。OPEC+提高產量的消息傳出，蓋過利比亞因動亂產量銳減68%帶來的疑慮。

金價面臨9月魔咒考驗

國際金價能否在暑假過後延續近來勢如破竹的漲勢，捱過「9月魔咒」，投資人想必拭目以待，因就歷史經驗來看，金價自2017年以來，每逢9月必然下跌。

彭博資訊報導，國際金價自2017年至今，每年9月平均下跌3.2%，遠遜於每月平均1%的漲幅，很顯然是每年表現最差的月份。9月通常也是美股最疲弱的月份；過去十年，標普500指數每年9月平均跌幅超過1.5%。

然而，如果觀察過去30年的黃金價格走勢，9月金價實際上是上漲的。近年來9月下跌魔咒現象的一個可能原因在於，交易者開始在波動性日益增加的夏季月份，買黃金做為避險之途，接著在9月重返工作崗位時，再脫手賣出。

陸製造業 PMI 仍陷萎縮 房地產、鋼鐵景氣低迷

大陸國家統計局昨（31）日發布數據顯示，8月製造業採購經理人（PMI）為49.1，比前月下降0.3個百分點，為近半年最低，並且連續四個月位於收縮區間（50以下）。展望製造業後續景氣，有分析師認為，大陸新一輪穩增長政策將開始顯現效果，9月製造業PMI有望升至榮枯線（50）附近。

以色列大罷工迫達成人質協議 衝擊經濟機場也關閉

以色列士兵在加薩走廊發現6具人質遺體後，以色列主要工會今天呼籲全國大罷工，施壓總理內唐亞胡促成停火協議。內唐亞胡並未表現軟化立場，他說：「那些謀殺人質的人不想達成協議。」