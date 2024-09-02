首爾房價飆 銀行緊縮房貸
南韓政府為了抑制首爾房價及家庭債務快速攀升，1日開始實施第二階段的壓力償債比（DSR）規定，促使銀行業者開始緊縮房貸授信。
南韓金融服務委員會（FSC）要求銀行業加強審查新房貸案，並制定更嚴格的準則，降低核貸金額。壓力DSR規範要求銀行業者在依據申貸者的年所得，計算所需支付的本金和利息時，須加入額外的壓力因子，形同降低最高核貸額。
南韓金融當局的模擬顯示，在壓力DSR規定上路前，年收入6,000萬韓元（4.5萬美元）的借款人，要在首爾大都會區購屋，若以30年期的4%變動利率計算，最多能貸到4.19億韓元，但在壓力DSR規範的第一階段2月生效後，最高申貸額降至4億韓元，第二階段施行後，進一步降至3.64億韓元。
若要以相同條件要在大首爾都會區以外購屋，壓力DSR規範第二階段施行後的最高申貸額也降到3.83億韓元
南韓央行的初步數據顯示，南韓家庭信用餘額在第2季回升到1,896.2兆韓元（1.419兆美元），比第1季高出13.8兆韓元。
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