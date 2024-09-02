美對中301新稅率 本周出爐
美國貿易代表署（USTR）發言人表示，計劃未來幾天正式批准對價值近200億美元的中國大陸進口商品提高關稅，涵蓋電動車、電池、半導體及太陽能板等，暗示新稅率最快本周將出爐，新稅率則將在公告兩周後生效。
USTR發言人發表聲明表示，針對美國前總統川普在2018與2019年對中國大陸商品課徵的301關稅，USTR還在研擬當局提議調整稅率的最後決定，「我們預期將在未來幾天公告最終決定」。
美國總統拜登5月宣布，將提高對中國大陸電動車的關稅稅率到100%，半導體與太陽能板稅率拉高到50%，鋰離子電池、關鍵礦產、鋼鋁及皮下注射器等商品的稅率調高到25%，原定8月1日生效，但USTR在7月30日延後生效時間到9月某個時間點，因需要更多時間研議來自產業的超過1,100個回饋意見，新稅率的公告時間也延到8月31日，如今又再推遲。
USTR也在7月表示，上調的新關稅稅率將在公告最終決定的約兩周後生效，相關變動將影響每年約180億美元的進口額。雖然USTR的審議被認為只是在走形式流程，但一再延後，也代表實際生效時間不斷往後延。
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