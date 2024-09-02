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陸外銷鋼鐵加劇貿易緊張 各國將提高關稅反制

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
中國大陸今年鋼鐵出口量預估將達八年來高點，以低價鋼材「淹沒」全球市場，可能加劇全球貿易緊張。路透
中國大陸今年鋼鐵出口量預估將達八年來高點，以低價鋼材「淹沒」全球市場，可能加劇全球貿易緊張。路透

中國大陸今年鋼鐵出口量預估將達八年來高點，以低價鋼材「淹沒」全球市場，可能加劇全球貿易緊張。

英國金融時報（FT）報導，上海Mysteel預測，中國大陸今年鋼鐵出口量將達1億-1.01億公噸，為歷來第三高。中國大陸鋼鐵產量占全球50%以上，但當地營建與經濟活動疲軟使內需下降，且生產廠商減產步調遲緩，因而削價以擴張出口，多數銷往東南亞，對歐洲出口量也增加。

預料中國大陸對歐洲的鋼鐵出口量未來幾個月將激增，尤其是熱軋鋼捲。歐洲雖對中國鋼材課徵至少18.1%關稅，但由於中國大陸熱軋鋼捲價格持續下跌，因此即使計入歐洲開徵的額外關稅，陸鋼仍具競爭力。

中國鋼鐵出口量
中國鋼鐵出口量

澳盛銀行指出，中國大陸鋼廠總產量中，常出口約7%-10%，今年來已受惠於歐洲和東南亞相對強勁的鋼鐵需求，且歐洲能源成本上升，因而對中國大陸鋼鐵有利。

日本Astris顧問公司原料商品專家羅波表示，未來幾個月各國將對中國大陸提出「愈來愈多的貿易指控」，結果可能是對中國大陸鋼鐵實施更高的關稅。

墨西哥與巴西等新興經濟體今年已提高對中國大陸鋼鐵課徵的關稅，越南及土耳其也展開新的調查行動。美國今年已提高中國大陸鋼鐵進口稅率兩倍，歐盟5月也對中國大陸馬口鐵產品進行反傾銷調查，加拿大上周宣布新關稅稅措施。

中國鋼鐵工業協會的中國鋼價格指數8月16日降到近八年低點。工業和信息化部8月已暫停批准新鋼廠成立。

東南亞

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