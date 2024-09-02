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巴隆：美股入秋漲幅有限 債券上行空間也不大

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
巴隆周刊秋季投資展望指出，基於美股價位已高，分析師預期下半年漲幅有限。（美聯社）
巴隆周刊秋季投資展望指出，基於美股價位已高，分析師預期下半年漲幅有限。（美聯社）

巴隆金融周刊（Barron's）發布秋季投資展望指出，基於美股價位已高，9、10月又往往表現欠佳，分析師預期下半年漲幅有限，可以從科技大廠分散投資，布局公用事業股、小型股等。另外，美債下半年的上行空間也不多，較看好短債和企業債。

美股今年來氣勢如虹，標普500指數已累計衝高18%，但歷史經驗顯示，9月是美股表現最糟的月份。市場等候聯準會（Fed）利率決策，走勢可能格外波動。彭博數據顯示，選擇權交易員已布局900萬美元的部位，押注有「恐慌指數」支撐的VIX將在9月暴漲。

Fed本月幾乎確定將降息1碼，但官員對通膨與就業市場的看法將牽動市場。投資人本周將緊盯6日出爐的8月就業報告，以評估Fed本月的可能降息幅度。就業人口增數預料將擴大到16.5萬人，失業率估略降至4.2%，但之前就業人口的下修數據顯示，每月就業人口可能高估逾9萬人，暗示勞動市場依然降溫。

10月是另一個棘手的月份，總統大選焦慮與華府政策變化前景，可能增添情勢的複雜度。策略師預期大選底定後，年末漲勢將再起。不過就算雅德尼（Ed Yardeni）這樣的多頭，也估計標普500年底將收在約5,800點，只比現今水位高約3%。

美債市雖然有望受惠於Fed本月啟動降息，但從債市最近的亮眼表現看來，續漲空間不多。

然而，這不代表美股牛市已死。人工智慧（AI）題材後市仍有表現，科技七雄今年獲利預料將成長30%，明年預估增加近20%。市場本周將關注博通（Broadcom）、慧與科技（HPE）等業者財報，觀察企業AI支出的續航力。

但巴隆指出，在科技巨擘之外的選項仍多。美銀美林首席策略師昆蘭說，較防禦型的布局是考慮公用事業股和不動產投資信託（REITs），AI帶動資料中心的用電需求大增，有利公用事業股股價急漲。REITs可望受益於利率降低。

小型股是另一個能撿便宜之處，例如SPDR投資組合標普600小型股ETF（代號SPSM），標普600指數小型股的獲利估計明年將跳增近19%。Royce投資合夥公司共同投資長甘農說，降息有利小型股，他青睞對經濟敏感的類股，如銀行股。

至於債市，安全的投資押注為緊抱短天期公債、或投資1-3年期美國公債的指數型基金（ETF）。瑞銀固定收益策略師團隊也看好公司債。

指數 標普 美股

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