全球半導體需求帶動 南韓出口連11月上揚

南韓出口8月連續第11個月成長，經工作天數調整的出口也重回成長二位數，成為該國經濟展望的好兆頭，也反映全球對半導體等科技產品需求的韌性。

南韓出口變動 韓國關稅廳1日發布的數據顯示，8月出口年增11.4%至579億美元，分別低於7月的13.9%、和分析師預期的13%，但仍為連續第11個月增長。經工作天數調整後的南韓8月日均出口，年增13.7%，遠高於7月的7.1%。

南韓8月進口則增長6%至540.7億美元，因此出現38.3億美元的貿易順差，比7月的36億美元擴大。南韓以出口為經濟成長的主要引擎，且出口的產品多元，又是全球率先發布貿易數據的出口大國，被視為全球貿易需求的風向球。

根據報告，南韓8月半導體出口年比增長38.8%至119億美元，為連續第10個月增長，且是歷來同期新高，主因為新款智慧手機上市帶動晶片需求出貨強勁，上月電腦出口也暴增183.2%至14.77億美元，智慧手機等無線通訊設備出口勁增50.8%

南韓8月對美國出口跳增11.1%至100億美元，出口量為同期新高，對歐盟出口也上揚16.1%至創紀錄的64.3億美元，對中國大陸出口成長7.9%至114億美元。

南韓預期，在全球貿易復甦帶動下，今年該國經濟成長加速至2.5%左右。信評機構穆迪（Moody's）策略和研究資深副總博奇爾表示，全球半導體需求的景氣上行，一直到明年都將幫助南韓經濟抵銷國內需求低迷，預期南韓今年經濟成長率將回升至2.5%，明年則為2.3%。

不過，南韓的出口表現也一直阻礙央行政策轉向。美國聯準會（Fed）雖預料本月將開始降息，經濟學家仍審慎預期，南韓央行要到10月或以後才開始降息，以因應消費疲軟。