44歲沒有商業經驗 養植物竟為她賺進年收300萬元

摘要 1.雖然佩蒂格魯沒有任何商業經驗，她很幸運地在一開始就選對了平台。 2.她建議：個性是最大優勢，如果想吸引大家看你的直播，就必須對自己的工作充滿熱情和喜悅，並做你自己。

對很多第一次創業的人來說，豐富的商業知識和經驗，似乎是創業不可或缺的；然而實際上，只要能找到市場需求，也能夠創業成功。來自美國德州的莉娜．佩蒂格魯（Leena Pettigrew）就是一個活生生的例子。

現年44歲的莉娜是一位創業小白，沒有任何銷售商品的經驗。她創業一切從零開始，僅憑著對室內植栽的熱愛，意外催生了她的創業奇蹟。

她於去年6月開始經營Palmstreet賣家帳號，短短一年內，這項「副業」的年收入就達到了14.8萬美元（約合新台幣474萬元）。

選對銷售平台是成功關鍵

每個人創業的理由不一樣，莉娜的創業靈感，來自於生活中一個看似平凡的決定。

時間回顧到2022年，莉娜只是一位普通的IT分析師，只是想要幫家裡增添綠意，買了一大堆盆栽，把家裡陽台、客廳裝飾得如同一座小型花園。

然而，她沒有任何園藝經驗，竟把植物養得又高又大，到了2023年，她的龜背葉長到2公尺高，而且家中客廳、臥室以及辦公室都已經擺不下。她腦中興起了一個念頭：「或許可以把這些植物拿到網路上賣看看？」

在莉娜的創業故事中，選對平台是一個成功的關鍵。

比起主打大眾商品的電商平台，Palmstreet有點像是美國版的Pinkoi，更強調商品的設計感、個性化與獨特創意。它讓小型創作者與設計師更有曝光機會，尤其是文創、盆栽設計等小規模生產的獨立商品。

即使莉娜缺少商業經驗，卻幸運的選對了平台。當她決定把室內植栽推向市場時，Palmstreet這個專賣植物、水晶和家居裝飾的平台，幫助她在短時間內取得驚人的銷售成績。

現年44歲的莉娜，如今還成為Palmstreet平台的付費顧問，專門培訓新賣家。她開玩笑說：「每次我跟身邊的人說，我靠著賣植物賺了大錢，他們還以為我在賣大麻。」

直播刺激消費，社團養出鐵粉

選對平台只是第一步，銷量真正起飛的關鍵是「直播」。她每週開直播兩次，每次直播時間約4小時，甚至更長。

她會在直播中，介紹來自當地苗園或線上供應商的新植栽，有時她的丈夫馬奎斯也會入鏡。每當觀看人數增加，銷售額也隨之提升，特別是當直播中有驚喜優惠時，更能刺激即時購買。

他們每天大約能賣出100盆植栽，在直播結束就立即出貨至全美各地。

她坦承自己第一次直播時，也會對鏡頭緊張詞窮，有時候還得在上場前，先小酌一杯壓驚，才能自在從容介紹每一盆植栽。

她認為：「個性才是最大優勢，如果你想吸引大家看你的直播，你就必須對自己的工作充滿熱情和喜悅，並做你自己。」

她為買家成立了臉書社團Plantasmic，藉此建立了自己的客戶群，加入社團還能領取專屬優惠折扣碼。

臉書社團在顧客心中建立起信任感與忠誠度，讓品牌方直接與顧客互動，回答問題、分享植栽護理技巧，以及聽取顧客意見回饋。這種直接的溝通，也是推升回購率的關鍵。

如何把愛好變事業？

該如何把愛好變成事業？莉娜回答：「我認為幾乎每個人都能做到，但不是每個人都能做得好。」

無論是在直播上銷售、照料植物，還是在社群媒體上發布訊息，都需要投入大量精力。而且Palmstreet競爭激烈，首先要建立足夠的庫存，才能讓平台接受申請，她大概先投資了1千美元來累積庫存。

在創業之前，莉娜是一位全職的IT分析師，和丈夫合開了一間修車廠。目前副業的生意財源滾滾，足以讓丈夫每週只在修車廠工作6小時，就連修車廠的5位員工，也幫忙處理客戶服務、行銷和物流運輸等事務。

現在，莉娜的小型副業已經成長為一個穩定且可持續的收入來源，她在短短一年內，讓這個副業，變成年收至少10萬美元的事業。

全球創業風氣盛行，台灣也不例外，越來越多人選擇走上創業之路。根據財政部統計，截至2023年底，申請創業相關貸款的人數已達到5年來新高。

莉娜的故事提醒我們，創業之路不易，但只要心中有勇氣踏出那一步，也能有機會在生活中創造屬於自己的奇蹟。

資料來源：CNBC、Palmstreet、Plantasmic

《原文她44歲、沒有商業經驗：養植物竟為她賺進年收300萬》

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