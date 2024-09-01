全球貨櫃運輸業者上季獲利破百億美元 本季續看增
最新分析顯示，由於貨運量創歷史新高、且航商改道導致運費不斷上漲，全球貨櫃運輸業第2季獲利飆增至超過100億美元，本季也可能繼續「大幅增加」。
產業專家麥考恩（ John McCown）發布的報告指出，丹麥馬士基（Maersk）與中國遠洋海運控股等全球主要貨櫃運輸業者，第2季淨利較第1季增加近一倍，也超越去年第2季的淨利88.8億美元。
麥考恩引述貨櫃貿易統計（Container Trades Statistics）的數據指出，上季全球20呎貨櫃的運輸量達到4,640萬只，刷新2021年第2季創下的4,620萬只紀錄，締造歷史新猷。
美國的需求尤其強勁，因為當地零售業及其他進口商擔心美國對中國大陸商品課徵新關稅，以及東岸及墨西哥灣的碼頭工人可能發動罷工，正為年底前的購物季提前備貨、囤積庫存。
麥考恩說，由於國際貨物貿易市況持續熱絡，本季的獲利也將會「大幅增加」。
他的統計顯示，運輸全球80%的貨物貿易的船運業，在新冠疫情的榮景後，在去年第4季再次集體虧損。如今，船運公司再度受惠於正面的供需因素，獲利日益回升，但仍遠低於新冠疫情期間的高峰。
由於青年運動組織（Houthi，又譯胡塞）在紅海發動攻擊，迫使船隻繞道航線更長的非洲南端，致使運能吃緊，連帶推升現貨貨櫃運價，並造成一些主要港口壅塞。
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