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輝達公布營收後影響股價 巴隆：應無視股價波動 關注Blackwell潛力

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
巴隆金融周刊（Barron's）分析，投資人應無視輝達（NVIDIA）上季財報所造成的波動，而是應聚焦於新一代Blackwell繪圖處理器（GPU）所帶來的明年成長潛力。路透
巴隆金融周刊（Barron's）分析，投資人應無視輝達（NVIDIA）上季財報所造成的波動，而是應聚焦於新一代Blackwell繪圖處理器（GPU）所帶來的明年成長潛力。路透

巴隆金融周刊（Barron's）分析，投資人應無視輝達（NVIDIA）上季財報所造成的波動，而是應聚焦於新一代Blackwell繪圖處理器（GPU）所帶來的明年成長潛力。分析師也認為，輝達上季財報造成的股價下跌，為買進機會。

在人工智慧（AI）需求推動下，輝達上季營收比去年同期成長122%到300億美元，資料中心業務成長更快，營收年增154%，並發布展望強勁的本季財測，還宣布董事會已通過額外買回500億美元庫藏股計畫，輝達當天股價卻不漲反跌，收盤下滑逾2%。一些媒體指出，主因包括成長未如最樂觀分析師的預期，以及外界對Blackwell延後出貨的疑慮。

但巴隆周刊認為，從輝達財報透露的訊息、及對Blackwell的評論，任何懷疑都沒有根據，因為Blackwell明年將使輝達業績成長再往前跨出一大步。

首先，Google母公司字母（Alphabet）、微軟及臉書母公司Meta等輝達大客戶都確定有支出意願，未來計劃積極投資AI基礎設施。其次，輝達坦承，須調整Blackwell晶片光罩的設計以提高良率，好消息是已完成調整，預計下季出貨將帶來「數十億美元」營收，且之後幾季的產量也會大增。

輝達執行長黃仁勳也明確說明Blackwell的成長潛力，「光罩的調整已完成，沒必要修改功能」，「我們預計明年資料中心業務將大幅增長。Blackwell將徹底改變此產業的遊戲規則」。

輝達上周在名為MLPerf的業界標準AI基準測試中，首度揭露Blackwell的效能細節，顯示這款GPU在運行AI模型時的速度比當前GPU快上四倍。

巴隆周刊指出，長遠來看，只要GPU需求強勁，Blackwell不管是延遲出貨數周或數月，都不會有影響，輝達業績明年全年都將強勁成長，所有最新證據都顯示，輝達明年的成長潛力日益增強。

Bernstein分析師團隊也在輝達公布上季財報後，上調輝達股價的目標價，從130美元調高到150美元，因為資料中心營收年底前都將季比成長。富國銀行也把輝達的目標價從155美元提高到165美元，因為上季財報、本季財測及對Blackwell的評論，都幾乎找不到利空。

客戶 投資人 標價 營收 財報 輝達

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