南韓8月出口雙位數成長 為經濟展望帶來好兆頭

南韓出口成長上個月重回兩位數，對該國經濟展望而言是個好兆頭，也反映出全球對科技產品需求的韌性。

彭博報導，據韓國關稅廳9月1日發布數據，反映工作天數差異的南韓8月日均出口年增率為13.7%，遠高於7月的7.1%。若無這項調整，南韓8月出口年增11.4%，達到579億美元，不及7月的13.9%和分析師預期的13%，但仍為連續第11個月增長。

南韓8月進口則增長6%至540.7億美元，增幅低於市場預期的6.3%和7月的10.5%。貿易順差為38.3億美元，比7月的36億美元擴大。

出口是南韓經濟成長的主要引擎，驅動整體表現的主要產品包括半導體、汽車和精煉石油產品等。首爾當局預期，在全球貿易復甦帶動下，今年該國經濟成長加速至2.5%左右。

尤其是，全球性的人工智慧（AI）發展熱潮，已成為三星電子和SK海力士等南韓晶片製造商的一大助益。

關稅廳數據顯示，南韓8月半導體出口年增38.8%至119億美元，為連續第10個月增長，並創下歷來8月最高出口額。南韓在全球記憶體晶片銷售擁有最高市占率。

信評機構穆迪（Moody's）策略和研究資深副總博奇爾表示：「全球半導體需求的周期性上揚將幫助南韓經濟抵銷國內低迷到明年。我們預期，AI相關晶片的外部需求，以及歐美帶動電動車和再生能源等新領域的投資，將抵銷國內疲軟，並支撐今年成長率回升至2.5%，明年則為2.3%。」

不過，南韓的出口表現也一直阻礙南韓央行提前政策轉向。雖然市場廣泛預期美國聯準會（Fed）本月將開始降息，但經濟學家仍審慎預期南韓央行要等到下個月或以後才開始降息，以應對低迷消費。