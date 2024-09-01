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X平台沒得用！巴西清晨停止營運 巴國用戶嘆不知天下事感覺與世界脫節

中央社／ 聖保羅31日綜合外電報導
社群媒體平台X在巴西遭到封鎖，讓用戶和政界人士對禁令的合法性出現分歧，今天許多巴西人瀏覽其他社群媒體時遇到困難，也不免感到疑慮。路透
社群媒體平台X在巴西遭到封鎖，讓用戶和政界人士對禁令的合法性出現分歧，今天許多巴西人瀏覽其他社群媒體時遇到困難，也不免感到疑慮。路透

社群媒體平台X巴西遭到封鎖，讓用戶和政界人士對禁令的合法性出現分歧，今天許多巴西人瀏覽其他社群媒體時遇到困難，也不免感到疑慮。

美聯社報導，巴西電信主管機關今天清晨開始關閉馬斯克（Elon Musk）旗下的X平台。先前巴西最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）下令X平台停止在巴西營運，原因是馬斯克未能奉令在巴西為公司任命新的法律代表。

X平台在巴西擁有超過2200萬名用戶。

娛樂作家兼重度X平台用戶巴尼（Chico Barney）在Threads上寫道：「我有一種感覺，我不知道現在世界上正在發生什麼事，太奇怪了。」「這個Threads演算法就像自助餐廳，服務生不斷提供我永遠不會點的東西。」

X平台在巴西的受歡迎程度不如臉書（Facebook）、Instagram、YouTube或TikTok，但它仍是巴西人參與政治辯論的重要平台，在政治人物、記者和其他輿論製造者中具有很大影響力。

這裡也是他們分享幽默感的地方，巴西許多最著名的表情包都源自X平台上的貼文，然後傳播到其他社群網絡。

X 巴西 社群媒體 馬斯克

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