輝達發布財報後「管理階層仍看好需求」 外資繼續喊買台積電

輝達（Nvidia）發布的最新財報雖未能達到投資人的超高期待，但該公司管理階層仍看好需求，使花旗、美銀（BofA）分析師重申，維持對台積電的買進評等。

輝達執行長黃仁勳日前在財報會議上說：「Hopper的需求依然強勁，對Blackwell的期望非常高。」而分析師認為，如此展望對全球最大晶片製造商台積電來說，也是個好兆頭。

黃仁勳向投資人掛保證，輝達將在第4季有「大量供應」，應能有助解決當前的一些供應挑戰。這與台積電先前的聲明一致，該公司的CoWoS產能將在2024年、2025年翻倍。

根據花旗的估計，到2024年第2季結束前，台積電的CoWoS產能將從2024年第1季的10~15 kwpm（千片／每月）增至25 kwpm，今年底達到35 kwpm，目標是2025年底攀抵70 kwpm。

花旗分析師指出：「考量到台積電近期宣布收購群創位於台南的晶圓廠，我們預計台積電的CoWoS產能到2026年時，將進一步比2025年增加一倍。」花旗強調，除了雲端服務供應商（CSP）提高對AI的投資之外，企業的AI需求也在增加。

因此，花旗估計台積電的AI複合年成長率將超越台積預估的50%。該銀行並預測AI將在2024年貢獻台積電逾20%的營收，遠高於台積電先前預估到2028年時能達到的水準。

花旗分析師也說：「我們預期輝達將持續是台積電AI業務的最大貢獻者，占逾半的CoWoS產能分配量。」花銀並維持對台積電股票的買進評級。

美銀分析師也重申對台積電的買進評級，認為該公司的展望符合他們預期。具體而言，他們指出AI需求仍強勁，CoWoS供應雖有限但正在增加，而且Blackwell架構的產品預計會在年底推出。